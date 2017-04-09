بالعربية: تطبيق بعناوين لكل 3 أمتار مربعة من الكرة الأرضية

انطلق الموقع الإلكتروني لنظام العنونة العالمي الحائز على جوائز عديدة، والمعروف باسم "عنوان 3 كلمات" باللغة العربية، وشرع على الفور بإقامة مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، لتقديم بنيته التحتية المتطورة والدقيقة للعنونة في سوق يشمل ما يزيد عن 230 مليون شخص يتحدثون العربية حول العالم.

وكان أريبيان بزنس قد تواصل العام الماضي (راجع الخبر هنا) ليستفسر من الشركة عن توفر الخدمة باللغة العربية وتعهدت وقتها الشركة بأن الخدمة بالعربية ستتوفر قريبا.

يذكر أن "عنوان 3 كلمات" هو نظام عالمي شامل للعنونة يقسم العالم إلى شبكة مؤلفة من 57 تريليون مربع، بمساحة 3×3 متر لكل منها، ويمنح كل مربع منها عنواناً فريداً من 3 كلمات. ويوفر "عنوان 3 كلمات" طريقة دقيقة للغاية وبسيطة جداً للتحدث والبحث عن الأماكن بحيث أصبح لكل شخص وكل مكان عنوان الآن. وأصبح النظام خلال فترة زمنية قصيرة من الحلول الأساسية في الأسواق الناضجة والاقتصادات النامية. وقد اعتمدت 5 شركات خدمات بريدية وطنية النظام على مدى الأشهر الستة الماضية، كما يتم استخدام العناوين المؤلفة من ثلاثة كلمات لتوسيع نطاق ودقة الخرائط ونظم الملاحة لأنظمة المركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار. ويتم تطبيق "عنوان 3 كلمات" على البنية التحتية، وأنظمة التجارة الإلكترونية، وأنظمة تقديم خدمات التوصيل عند الطلب، والنقل، والسياحة للمساعدة على تحقيق كفاءات تشغيلية عالية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وبالإضافة إلى شركة أرامكس الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بدأت الشركات والعلامات التجارية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط مثل جاجوار لاند روفر، وشركة التجارة الإلكترونية السعودية vanilla.sa، باستخدام "عنوان 3 كلمات" للعمل على توسيع قاعدة العملاء وتحسين التجربة المقدمة لهم، واقتناص الفرص الجديدة المتاحة في السوق.

وتقدر القيمة السنوية لقطاع أعمال مجال جغرافية المكان حول العالم بمبلغ 150 مليار دولار أمريكي، ويأتي "عنوان 3 كلمات" بالدقة والبساطة مع نظام العناوين المؤلفة من ثلاثة كلمات، للمساهمة في التغلب على التحديات المختلفة التي تواجه قطاعات أعمال النقل والخدمات اللوجستية حول العالم.

وتواصل دول الشرق الأوسط تسجيل معدلات مرتفعة في مجال تطوير البنية التحتية والتوسع في العمران، في ضوء عدة مبادرات استراتيجية مثل «دبي الذكية»، ورؤية الإمارات 2021، والرؤية السعودية 2030، ومعرض إكسبو 2020. لذا تزداد الحاجة إلى توفير معلومات دقيقة، ومتوافقة مع المواقع المحددة، والعناوين، وتتصدر طليعة الأولويات لتحسين مستوى رضا المواطنين والمضي قدماً في عملية التنمية الاجتماعية والتنوع الاقتصادي.

وأصبح "عنوان 3 كلمات" الآن متوفراً باللغة العربية الفصحى (بدون أي إصدارات إقليمية إضافية)، وتم تطوير قاعدة بيانات المصطلحات العربية من قبل فريق مكون من أكثر من 30 متحدثاً باللغة العربية، من ثمانية بلدان عربية. ويضمن تنوع أعضاء الفريق المطور إلى جانب الاختبارات المتعددة التي تم إجرائها تقديم نسخة عربية سلسة، وواضحة، وسهلة الاستخدام للمتحدثين باللغة العربية في جميع أنحاء المنطقة.

وعلّق كريس شيلدريك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لموقع "عنوان 3 كلمات" قائلاً: "تشكل خدمات تحديد المواقع عنصراً حيوياً في منظومة الأعمال في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وعدد من التحولات في تطبيقات التكنولوجيا المستقبلية أيضاً. وتمكّن التكنولوجيا المستخدمة في تطوير "عنوان 3 كلمات" الشركات والحكومات من تحسين كفاءة الأعمال وتسهيل الأمور على المستخدمين والعملاء في جميع أنحاء العالم. وسيستفيد شركاؤنا من المعالجة الدقيقة لخدمات تحديد المواقع التي يوفرها "عنوان 3 كلمات" في تطوير منظومة أعمال توصيل البضائع والطلبات، وجعلها أكثر كفاءة. وستمكننا إضافة اللغة العربية إلى "عنوان 3 كلمات" من الوصول إلى المزيد من العملاء والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم، وهو ما يعد إنجازاً مميزاً في مسيرتنا."

​​​​​​​ويُستخدم "عنوان 3 كلمات" من قبل الأفراد، وشركات التوصيل، وأنظمة الملاحة، والحكومات، وشركات الخدمات اللوجستية، وشركات السفريات، والمنظمات غير الحكومية، حيث أنه يتوفر بأربع عشرة لغة، منها العربية والإنجليزية والفرنسية، وهو أكثر دقة من أنظمة تحديد المواقع التقليدية، إذ يوفر تجربة أبسط، وأسهل في الاستخدام. كما أن البرنامج مزود بنظام مدمج للكشف عن الأعطال، وهو متاح كتطبيق على الهاتف الذكي، وعلى واجهة برمجة التطبيقات أيضاً. وتعد أهم ميزات النظام أنه يعمل بدون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت، مما يمكن العملاء من استخدامه في أي مكان ومهما كانت الظروف.

المساهمة في نجاح شركائنا

قام "عنوان 3 كلمات" بالتعاون مع شركة أرامكس الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية حول العالم، والتي تستخدم خدمات تحديد المواقع من "عنوان 3 كلمات" الآن في أعمالها بقطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتساهم الدقة المتناهية في تحديد المواقع في التقليل من تكلفة خدمات التوصيل لا سيما فيما يسمى بـ "الميل الأخير" من عملية التوصيل والذي يشكل 28% من تكلفة التوصيل الإجمالية.

كما يساعد "عنوان 3 كلمات" السياح في جميع أنحاء المنطقة العربية في تحديد الأماكن التي يودون زيارتها كي لا يضلوا الطريق. وتستخدم لاندمارك للفنادق والأجنحة خدمات تحديد الموقع من "عنوان 3 كلمات" لفنادقها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وستساهم الخدمة الجديدة في تحسين تجربة الوصول إلى فنادق لاندمارك وتلبية العدد الكبير من المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والذين يتوافدون إلى هذه الفنادق.

كما استخدمت شركة السيارات جاجوار لاند روفر العملاقة، تكنولوجيا "عنوان 3 كلمات" في تطوير تطبيقها المعروف باسم "أرضي"، وهو تطبيق ملاحي يقوم بتحديد مواقع مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويمكّن السائقين من اكتشاف وتحديد الأماكن الرائعة الخفية في الشرق الأوسط، ومشاركة المواقع المفضلة لديهم، واستخدام الخرائط وخدمات تحديد المواقع.

وقال محمد جرادات، مدير التسويق لدى شركة جاجوار لاند روفر في الشرق الأوسط: "إن اكتشاف طبيعة الأماكن الحقيقية دائماً ما يتطلب الخروج عن الطرق المعروفة. ويعد تطبيق أرضي الأول من نوعه في العالم. وهو يساعد السائقين على اكتشاف مواقع ومسارات جديدة كل يوم، كما يمكنهم من مشاركة اكتشافاتهم مع العالم. ويمثل "عنوان 3 كلمات" رفيق القيادة الأمثل، حيث يوفر لك دقة متناهية في تحديد المواقع، أينما تأخذك روح الرحالة داخلك."

وانطلاقاً من سعيها لإدخال تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة إلى المدينة، تدعم حكومة دبي شركة "نكست فيوتشر ترانسبورتيشن" التي بدأت باستخدام تكنولوجيا "عنوان 3 كلمات" للتعامل مع التحدي الذي تواجهه في تسيير مركباتها ذاتية القيادة، وتطوير منظومة تحديد المواقع فيها. فعند الاعتماد على تكنولوجيا تحديد المواقع التقليدية، عادةً ما تقوم أنظمة الخرائط الرقمية بتحديد المواقع بوضع مؤشر في وسط مبنى على سبيل المثال - وهو مكان سيكون من المستحيل على سيارة ذاتية القيادة الوصول إليه. لذا بدلاً من استخدام تكنولوجيا أنظمة الإحداثيات والتموضع العالمي المعقدة، ستقوم شركة "نكست فيوتشر ترانسبورتيشن" باستخدام تكنولوجيا "عنوان 3 كلمات" لتوجيه سياراتها ذاتية القيادة نحو نقاط الانطلاق والوصول المحددة بدقة متناهية.

كما بدأت شركة Vanilla.sa والتي تتخذ المملكة العربية السعودية مقراً لها، بتطبيق تكنولوجيا "عنوان 3 كلمات" لتعزيز وتطوير أعمالها في مجال التجارة الإلكترونية. ويسعى المتجر الإلكتروني الذي يعمل في مجال بيع الملابس النسائية ويمتلك أكبر قاعدة جماهيرية على تطبيق إنستاغرام في العالم العربي، إلى استخدام تكنولوجيا "عنوان 3 كلمات" لضمان توفير أفضل تجربة شرائية للعملاء، وتوصيل الطلبات في الأماكن المحددة بدقة وسرعة عاليتين.

نبذة عن "عنوان 3 كلمات"

خدمة عنوان 3 كلمات هي وسيلة بسيطة جداً لتحديد المواقع ومشاركتها، حيث قسّمت العالم أجمع إلى مربعات بمساحة 3م × 3م لكل منها وخصصت لها عنواناً فريداً يتكون من 3 كلمات فقط، لتمكين أي شخص من البحث بدقة عن أي مكان ومشاركته بشكل أسرع وأسهل وأدق مقارنة مع أي نظام آخر. ويمكن استخدام الخدمة عن طريق تطبيق الهاتف المتحرك المجاني أو عبر خريطة على الإنترنت. كما يمكن دمجها في أي تطبيق أو منصة أو موقع آخر على الإنترنت باستخدام عدد قليل من سطور رموز البرمجة. وتتوفر الخدمة بأكثر من أربع عشرة لغة، ويمكن استخدامها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، كما أنها مزودة بإمكانية التعرف على الصوت.

ومنذ إطلاقها في عام 2013، شهدت خدمة عنوان 3 كلمات نجاحاً هائلاً، ومع أكثر من عشرين جائزة كبرى، أصبحت واحدة من الشركات الناشئة الأبرز والأكثر تطوراً في المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة. وفي عام 2015، حازت الشركة على جائزة كان ليون المرموقة للابتكار، وتم اختيارها ضمن قائمة نومينيت 100 مع مشروعات عملاقة مثل مشروع لون من جوجل. كما حصلت على اثنين من جوائز ويبي المرموقة، وتم اختيار كريس شيلدريك الرئيس التنفيذي للشركة، كأحد أبرز رواد الأعمال البريطانيين من قبل شركة إرنست يانج.