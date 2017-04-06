Arabian business
تكنولوجيا

جهاز الواقع الافتراضي "إتشتيسيفايف" يلاقي زوار "كوميك كون" للأفلام والقصص المصورة 2017 بدبي

أريبيان بزنس
الخميس، 6 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
جهاز الواقع الافتراضي "إتشتيسيفايف" يلاقي زوار "كوميك كون" للأفلام والقصص المصورة 2017 بدبي

أعلنت "إتش تي سي" عن توفير تجربة مميزة للواقع الافتراضي عبر جهازها الرائد HTC VIVE في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة "كوميك كون" والذي يقام خلال الفترة من 6 – 8 أبريل/نيسان في مركز دبي التجاري العالمي.

 

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه وسط كل الإثارة والتشويق المصاحبة للمعرض، سيتاح للزوار فرصة لتجربة عدد من ألعاب الواقع الافتراضي الحصرية والمندرجة تحت فئات التشويق والرياضة والمحاكاة وذلك عبر توفير أجهزة الواقع الافتراضي الشهيرة HTC VIVE ضمن الجناح رقم OS7b.

 

وإلى جانب تجربة الواقع الافتراضي، سيكون لزوار الجناح القدرة على تسجيل أنفسهم واختيار الألعاب المراد تجربتها عبر تطبيق يوفره الهاتف الجديد HTC U Ultra والذي قامت الشركة بإطلاقه في بداية العام الحالي.

 

وتشمل ألعاب الواقع الافتراضي الحصرية التي سيوفرها جهاز HTC VIVE كل من ستار وورز، وروم إكستراكشن، وجون ويك، وكنوك أوت ليغا، وأركاديا ساغا، وريتشيز بلانك، وديزني جانغل بوك، بالإضافة إلى تطبيق الرسم الشهير من غوغل والذي يتيح إمكانية الرسم ضمن غرفة افتراضية ثلاثية الأبعاد.

 

كما سيحصل زوار المعرض على عروض مميزة مرافقة لشراء جهاز HTC VIVE وHTC U Ultra والتي ستتوفر في الجناح الخاص ب "إكسيوم".

 

وبحسب البيان، تسعى HTC المسجلة في بورصة تايوان تحت الرمز (TWSE:2498) باعتبارها شركة عالمية لصناعة الهواتف الذكية والتكنولوجيا إلى إثراء حياة الناس عبر منتجاتها التي حازت على الجوائز منذ تأسيسها في 1997. وبرغم التقدير الكبير والإشادة التي حظيت بها مجموعات الهواتف الذكية HTC One وHTC Desire ما تزال الشركة تسعى لجعل التألق سمة لكل ما تقوم بهم. وإبداع أفضل التصاميم في فئة الهواتف الذكية المتحركة، وإبداع تجارب افتراضية لعملائها حول العالم.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

دبي للثقافة تحتفي "بيوم المخطوط العربي"

8 فرق مبتكرة تتنافس في نهائيات كأس التخيل الإماراتي 18 أبريل الجاري

الفطيم تشارك في معرض الإمارات للوظائف 2017 لتعزيز قوّة العمل الإماراتية

جمارك دبي تطلق برنامج متخصص في تفتيش وتقدير قيمة السجاد اليدوي

تعليقات

المزيد في تكنولوجيا

4 ميزات لهاتف هونر 8 لايت الجديد

دبي: إطلاق "Orbi" الوجهة التعليمية والترفيهية التفاعلية مايو المقبل

تحديث ويندوز 10 متاح في الإمارات قريباً

تويتر تساعد الشركات في خدمة جديدة حول تحديد المواقع للتوصيل والطلبات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ما حقيقة الغرين كارد السعودي؟

المستشفى السعودي الألماني يقدم الخدمات الصحية لمنسوبي السعودية للكهرباء

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »