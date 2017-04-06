جهاز الواقع الافتراضي "إتشتيسيفايف" يلاقي زوار "كوميك كون" للأفلام والقصص المصورة 2017 بدبي

أعلنت "إتش تي سي" عن توفير تجربة مميزة للواقع الافتراضي عبر جهازها الرائد HTC VIVE في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة "كوميك كون" والذي يقام خلال الفترة من 6 – 8 أبريل/نيسان في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه وسط كل الإثارة والتشويق المصاحبة للمعرض، سيتاح للزوار فرصة لتجربة عدد من ألعاب الواقع الافتراضي الحصرية والمندرجة تحت فئات التشويق والرياضة والمحاكاة وذلك عبر توفير أجهزة الواقع الافتراضي الشهيرة HTC VIVE ضمن الجناح رقم OS7b.

وإلى جانب تجربة الواقع الافتراضي، سيكون لزوار الجناح القدرة على تسجيل أنفسهم واختيار الألعاب المراد تجربتها عبر تطبيق يوفره الهاتف الجديد HTC U Ultra والذي قامت الشركة بإطلاقه في بداية العام الحالي.

وتشمل ألعاب الواقع الافتراضي الحصرية التي سيوفرها جهاز HTC VIVE كل من ستار وورز، وروم إكستراكشن، وجون ويك، وكنوك أوت ليغا، وأركاديا ساغا، وريتشيز بلانك، وديزني جانغل بوك، بالإضافة إلى تطبيق الرسم الشهير من غوغل والذي يتيح إمكانية الرسم ضمن غرفة افتراضية ثلاثية الأبعاد.

كما سيحصل زوار المعرض على عروض مميزة مرافقة لشراء جهاز HTC VIVE وHTC U Ultra والتي ستتوفر في الجناح الخاص ب "إكسيوم".

وبحسب البيان، تسعى HTC المسجلة في بورصة تايوان تحت الرمز (TWSE:2498) باعتبارها شركة عالمية لصناعة الهواتف الذكية والتكنولوجيا إلى إثراء حياة الناس عبر منتجاتها التي حازت على الجوائز منذ تأسيسها في 1997. وبرغم التقدير الكبير والإشادة التي حظيت بها مجموعات الهواتف الذكية HTC One وHTC Desire ما تزال الشركة تسعى لجعل التألق سمة لكل ما تقوم بهم. وإبداع أفضل التصاميم في فئة الهواتف الذكية المتحركة، وإبداع تجارب افتراضية لعملائها حول العالم.