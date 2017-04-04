دبي: إطلاق "Orbi" الوجهة التعليمية والترفيهية التفاعلية مايو المقبل

أعلنت "ماجد الفطيم" عن إطلاق Orbi الوجهة التعليمية والترفيهية التفاعلية الجديدة لأول مرة في الشرق الأوسط.

وتم تطوير Orbi نتيجة للتعاون بين مجموعة SEGA القابضة المحدودة ومؤسسة BBC Worldwide الإعلامية من خلال محتوى الحياة البرية والطبيعة من BBC Earth مع التكنولوجيا المتطورة لدى مجموعة SEGA لخلق تجربة ترفيهية تنتقل بالزوار إلى قلب عالم الطبيعية في رحلة تعليمية حسيّة ومعمّقة، حسب ماذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وتضم هذه التجربة مسرحاً بتصميم خاص مع تقنيات سمعية بصرية مبتكرة ونقاط تفاعلية وتهدف عروض Orbiإلى تغيير الطريقة التي يقوم من خلالها الناس باستكشاف أسرار الطبيعة، حيث تتيح لهم هذه التجربة رؤية وسماع أسرار كوكب الأرض، بحسب بيان المجموعة.

وقالت المجموعة ان الامارات ستكون أول سوق في العالم يقدم تجربة Orbi التي ظهرت في البداية في يوكوهاما باليابان في عام 2013 كوجهة جذب سياحية تجريبية وسوف يتم إطلاق هذه التجربة الفريدة من نوعها بواسطة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه في سيتي سنتر مردف خلال شهر مايو المقبل.

وقال داميان لاثام الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه ان Orbi تجربة تعليمية وترفيهية ملهمة يتم تحقيقها واقعاً عن طريق محتويات سمعية وبصرية وتكنولوجيا متطورة من شركة SEGA ومؤسسة BBC Worldwide وإننا نترقب الكشف عن Orbi في وقت لاحق من هذا العام.