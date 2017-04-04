تويتر تساعد الشركات في خدمة جديدة حول تحديد المواقع للتوصيل والطلبات

أصبح بإمكان الشركات الآن الاعتماد على منصة تويتر للرسائل المباشرة (Direct Messages) لطلب معرفة مواقع المستخدمين الجغرافية أو إعلامهم بمواقعها. وتضاف هذه الخدمة إلى خدمتي الردود السريعة ورسائل الترحيب، لتصبح ميزة أخرى ضمن مجموعة الأدوات التي توفرها تويتر للشركات بهدف تطوير تجربة استخدام العملاء على منصتها، سواء كانت تديرها الروبوتات البرمجية أو موظفو خدمة العملاء.



وتتيح هذه الخدمة للأشخاص التحكم الكامل بتقديم معلومات مواقعهم الجغرافية للشركات، فعندما تطلب شركة من شخص منحها الإذن بمعرفة موقعه، يتوفر أمامه خياران، فإما أن يتجاهل الطلب أو يسمح لها بمعرفة موقعه بدقة، أو اختيار اسم مكان معين من قائمة الأماكن وإرساله لها، سواء كان موجودا في ذلك المكان فعلًا أم لا.



تقدّم العديد من الأنشطة التجارية تجربة رائعة للعملاء بالاعتماد على معرفة مواقعهم، إما للتفاعل مع روبوت برمجي يتعامل مع مواقعهم، برمجي يعرف كيف يتعامل مع مواقع العملاء، أو الطلب من المستهلكين مشاركتها مواقعهم لتحسين خدمة العملاء. فسلسلة المطاعم «تي جي آي فرايديز» مثلاً تعتمد على الرسائل المباشرة لتوفر للمستخدمين طريقة سريعة وسهلة لإيجاد موقع المطعم المحلي الأقرب لطلب الطعام أو حجز مائدة.



وعلق بنجامين أمبن، رئيس قسم الإيرادات في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: «عملنا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم أعمال العديد من الشركات الرائدة، مثل طيران الإمارات واتصالات وبنك الإمارات دبي الوطني. وقد عززت مستوى خدمة العملاء لديها عبر الاستفادة من المزايا العديدة التي أطلقتها تويتر على المنصة. فبدءًا من تمكين الشركات من التحدث عبر تويتر مباشرة مع العملاء الذين يقدمون لهم المساعدة، إلى الإشارة إلى أوقات نشاطهم القصوى على المنصة، أصبحت تلك العلامات التجارية قادرة على تقديم خدمة أفضل للمستهلكين. ونتوقع أن توفر الميزة التشارك بمعرفة الموقع الجديدة تجارب تلبي حاجات كل مستهلك على حدة وسيكون لها أثر إيجابي مستمر على المستهلك، وتسهم في تقديم أفضل خدمة يتاح له أن يختبرها.»

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