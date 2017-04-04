إطلاق خدمة الدفع بالهاتف الجوال ـ"سامسونج باي" في الإمارات

تطلق شركة "سامسونج" اليوم مرحلة "الاستخدام المبكر" لخدمة "سامسونج باي" «Samsung Pay» في الإمارات، وسط توقعات بأن تحدث خدمة الدفع من دون تماس التي طورتها "سامسونج" ثورة في خدمات الدفع الإلكتروني في المستقبل القريب، وكانت "سامسونج" أطلقت الخدمة بنجاح في أسواق 12 دولة حول العالم.

وتتيح "سامسونج باي" لمستخدمي هواتف "سامسونج" الدفع في المتاجر دون تماس مع أجهزة الدفع، وتعد بمثابة خدمة الدفع الإلكتروني الأمثل والأكثر أماناً عبر الهواتف الذكية.

ولتدشين مرحلة "الاستخدام المبكر"، تتعاون "سامسونج" مع بنوك "المشرق" و"دبي الوطني" و"أبوظبي الأول" و"أبوظبي التجاري" و"رأس الخيمة الوطني" و"إس سي".

ويمكن للعملاء الراغبين في التسجيل المبكر للحصول على هذه الخدمة زيارة موقع «https://www.samsung.com/ae/samsungpay».

وقال محمد غريبة رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتحركة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «منذ الإعلان عن إطلاق خدمة سامسونج باي العام الماضي، شهدنا إقبالاً متنامياً على استخدامها والتعرف إلى خصائصها الآمنة والمميزة من المستخدمين في الدول التي تم إطلاق الخدمة فيها».

وأضاف: «نحن في سامسونج متحمسون جداً لبدء مرحلة الاستخدام المبكر للخدمة بدولة الإمارات، ونسعى إلى إطلاق هذه الخدمة المميزة قريباً بصورة دائمة للعملاء، لأنها توفر محفظة ذكية آمنة سهلة الاستخدام وموثوقة».

وأوضح غريبة أنه «عند إطلاق خدمة سامسونج باي فإنها ستكون مقبولة في كل المنافذ التي يمكن فيها إدخال أو تمرير بطاقتك الائتمانية من دون حاجة المتاجر لتحديث منافذ الدفع الحالية، وتعتبر الخدمة آمنة ومتوافقة تماماً مع تقنية النقل المغناطيسي الآمن وتقنية التواصل قريب المدى.

وسيكون بمقدور مستخدمي هواتف سامسونج الذكية في الإمارات إجراء معاملاتهم المالية بطريقة سهلة وآمنة، ومن دون الحاجة إلى استخدام البطاقات البلاستيكية في سلاسل متاجرهم المفضلة، فضلاً عن آلاف المتاجر المستقلة».