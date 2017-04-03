إريكسون تعين رافية إبراهيم رئيساً للشركة في المنطقة العربية

أعلنت إريكسون تعيين رافية إبراهيم كرئيسة للشركة في الشرق الأوسط و أفريقيا، تماشياَ مع التغييرات وعمليات الدمج التي أعلنتها الشركة مؤخراَ.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن رافية إبراهيم قادت أعمال الشركة في الشرق الأوسط منذ الأول من يوليو/تموز 2014، واستلمت منصبها الجديد في الأول من أبريل/نيسان 2017 كعضو جديد في فريق العمل الريادي للشركة.

وتم تشكيل المنطقة السوقية والتي أنشئت حديثاً من خلال دمج مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في خطوة لتنشيط التكنولوجيا وقيادة السوق وتمكين نجاح العملاء.

وأضاف البيان أن رافية إبراهيم لديها خبرة واسعة في قطاع الاتصالات لمدة أكثر من 36 عاماً خاصة في مجالات الشبكات والخدمات الرقمية كما أنها تولت مناصب قيادية عديدة في مجموعة إريكسون منذ 1996. وطوال مسيرتها المهنية، شغلت مناصب مختلفة في عدة بلدان وعبر قارات مختلفة، وبدأت مشوارها المهني في 1981 مع شركة الاتصالات الماليزية حيث أمضت 16 عاماً في عدة مجالات مثل التكنولوجيا والمبيعات والتسويق، وصفقات الاستحواذ الدولية.

وكانت رافية إبراهيم قد عينت في 2004 كرئيسة لإريكسون في بنغلاديش قبل انتقالها لأبوظبي في 2006، لتدير وحدة العملاء العالمية لشركة واريد في آسيا وأفريقيا، وفي 2008 عينت كرئيسة لوحدة الأعمال في شمال أفريقيا، حيث كانت مسؤولة عن أعمال أريكسون في 11 دولة حيث حافظت على حصة قوية في السوق لشركة إريكسون.

وفي 2010 حتى 2013، تمحورت مسؤولية رافية إبراهيم حول وحدة العملاء العالمية لشركة اتصالات .وفي 2013، قادت أعمال التسويق للأعمال الخطية للبث في لندن وعملت كرئيس للمبيعات بالتعاون مع شركة ريد بي للإعلام.

وحصدت إبراهيم خلال مسيرتها المهنية على العديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك "السيدة الفاعلةً" في 2016 من قبل جوائز "إنجازات السيدات القياديات" (WIL)، كما تصدرت إبراهيم قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأكثر 100 رئيسة تنفيذية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2016.

يشار إلى أن إبراهيم تخرجت من الكلية الإمبراطورية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة لندن، المملكة المتحدة، وحصلت على درجة الماجستير في هندسة الاتصالات الرقمية.