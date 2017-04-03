إماراتي يبتكر جهازاً يكشف الجوازات المزورة في 5 ثوان

تمكن أحد منتسبي وزارة الداخلية من ابتكار جهاز يعتبر الأول من نوعه في العالم للكشف عن الوثائق والجوازات المزورة في 5 ثوانٍ، حيث يمكّن الجهاز مدققي الجوازات في المنافذ من التأكد من صحة الجواز بدقة متناهية عبر استخدام الأشعة الحمراء وفوق البنفسجية سريعاً وذلك تسهيلاً على المسافرين واختصاراً للوقت والجهد.

وقال الرقيب عامر سعيد الجابري مخترع الجهاز- خريج دراسات أمنية واستراتيجية وتقنية معلومات - بحكم عمله في إدارة الجوازات بأبوظبي لاحظ الحاجة الماسة، ليس فقط في الإمارات وإنما في دول العالم لوجود جهاز عالي الدقة و آمن على سلامة مستخدميه لفحص وتدقيق الجوازات والوثائق في المطارات، فقام بابتكار الجهاز الذي يتميز بتوفر خاصية قراءة الجوازات و فحصها في ذات الوقت.

وأوضح الجابري، وفقا لصحيفة الخليج، أن الأجهزة المعمول بها حاليا لا تتوفر فيها هذه الخاصية، ففي حالة وجود شك في صحة الجواز من قبل موظف الجوازات يتم تحويله إلى المختبرات الجنائية للتأكد من صحته وهذا الأمر يستغرق فترة زمنية، وبابتكار هذا الجهاز يتوفر الوقت والجهد للموظف والمسافر.

وقال أنه تم عرض فكرة ابتكار الجهاز على الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووجه بتطوير المشروع واعتماده، ومن المتوقع أن يبدأ استخدامه في المنافذ المحلية قريباً خاصة وأنه حصل على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد، ومن بعض الدول الأجنبية، حيث عرضت العديد من الدول اقتناءه نظراً لإمكانياته المتطورة وسعره الأقل مقارنة بالأجهزة المستخدمة حالياً.

وأشار الجابري إلى أن الجهاز يراعي السلامة المهنية حيث إن الأجهزة المستخدمة حالياً، ولاستخدام الأشعة فيها للكشف عن التزوير، تستوجب أن يرتدي الموظف أدوات حماية، لكن الجهاز الجديد بعد فحصه من قبل جهات ذات معايير دولية ثبت أنه آمن 100% على مستخدميه.