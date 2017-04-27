الاتصالات السعودي تهدي عملاءها مكالمات مجانية ليومين

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC -أكبر شركة اتصالات في المملكة- منحها عملاء الجوال المفوتر وعملاء الأرقام مسبقة الدفع (سوا) إمكانية إجراء المكالمات الصوتية داخل وخارج الشبكة بلا حدود مجاناً ولمدة يومين.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن ذلك جاء بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة بعودة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة التي أمر بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم السبت الماضي.

ويتيح هذا العرض للعملاء الأفراد إجراء المكالمات وبلا حدود داخل وخارج الشبكة خلال الفترة من الساعة 12 من بعد منتصف ليلة الجمعة 28 أبريل/نيسان 2017، وحتى الساعة 11:59 قبل منتصف الليل السبت 29 أبريل/نيسان 2017.

وتسعى الشركة إلى تقديم خدمات مميزة وبجودة عالية ترقى لمستوى تطلعات عملائها، مع حرصها على المشاركة الفعالة في الاحتفالات الوطنية وعلى مشاركة الشعب السعودي والمقيمين بمختلف المناسبات.