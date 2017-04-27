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تكنولوجيا

فيديو: بدون شماغ ومرافقين.. وزير الاتصالات السعودي الجديد يزور STC ويتحدث مع العملاء

أريبيان بزنس
الخميس، 27 إبريل 2017
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(أريبيان بزنس/ وكالات) - قام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي الجديد بزيارة لأحد فروع شركة الاتصالات السعودية (STC) -أكبر شركة اتصالات في المملكة- والتقى عدداً من الجمهور وتحدث معهم عن الخدمات المقدمة لهم.

 

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الوزير عبد الله بن عامر السواحة وهو قادم إلى فرع "الاتصالات السعودية" دون مرافقين، كما أنه تجنب ارتداء الشماغ، وبادر بالتحدث مع العملاء في الفرع، وسألهم عن مدى رضاهم عن خدمة الاتصالات بشكل عام، وعما إذا كانت لديهم أي ملاحظات يريدون إبلاغه بها؛ وهو ما أثار ردود فعل إيجابية واسعة لدى السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وانهالت الطلبات والشكاوى من المغردين عبر موقع تويتر لإطلاع الوزير على مشاكلهم مع شركات الاتصالات، مطالبين إياه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من الشركات.

 

وكان "السواحة" قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه اجتمع مع قيادات كبرى شركات الاتصالات في المملكة، وعلق بعد الاجتماع "كنّا واضحين .. المواطن أولاً".

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قام، يوم السبت الماضي، بتعيين المهندس عبدالله السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات بعد أن أعفى وزير الاتصالات السابق محمد بن إبراهيم السويل من منصبه ضمن مجموعة أوامر ملكية تضمنت العديد من التعيينات والإعفاءات لمسؤولين كبار في المملكة. 

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