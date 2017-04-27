غوغل تطلق خدمة التجول الافتراضي "ستريت فيو" في رأس الخيمة

أطلقت شركة غوغل مؤخراً خدمة التجول الافتراضي Street View في رأس الخيمة التي باتت سادس إمارة تضاف إلى هذه الخدمة لتتوافر صورها بزاوية رؤية 360 درجة عبر الإنترنت.

وتعد خدمة Street View إحدى مزايا تطبيق خرائط Google، حيث تتيح للمستخدمين تصفح صوراً لمواقع شهيرة حول العالم بزاوية رؤية 360 درجة، مثل الفنادق والمناطق والمواقع التي تتمتع بأهمية تاريخية وثقافية.

وبات اليوم بإمكان أي شخص يمتلك هاتفاً ذكياً أن يستكشف التضاريس الجبلية الفريدة أو الشواطئ الخلابة لإمارة رأس الخيمة، وفقا لصحيفة الإتحاد. ومن أجل جمع صور الإمارة، استعانت Google بالسيارة المخصصة لخدمة Street View كي تقوم بجولة حول الإمارة، وتم تزويد السيارة بكاميرا بانورامية تلتقط الصور بزاوية رؤية 360 درجة، وأجهزة مسح بالليزر لتحديد المسافات إلى الجدران، وأجهزة استشعار للحركة لتتبع موقع السيارة، وعليه بات الآن في إمكان مستخدمي خرائط Google- الذين يفوق عددهم المليار مستخدم- استكشاف شوارع المدينة من أي مكان في العالم.

وقال أنتوني ماكلوكلين، مدير برنامج Street View في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة Google: «تتيح خدمة Street View الفرصة أمام ملايين الأشخاص حول العالم لرؤية رأس الخيمة بطريقة جديدة يشاهدون من خلالها صوراً بانورامية بزاوية رؤية 360 درجة لأهم مواقع وشوارع المدينة.

ومع إطلاق خدمة Street View في مدن أخرى، لاحظنا تأثيراً إيجابياً على السياحة والأعمال التجارية المحلية، ولا شك أن الناس والشركات في دولة الإمارات والعالم عموماً سيستفيدون من الصور المتاحة لهذه الخدمة على مستويات عديدة».

وتعد رأس الخيمة سادس إمارة تتم إضافتها إلى خدمة Street View بعد دبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين. وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، توفر خدمة Street View كذلك صوراً لخمس عشرة مدينة في تونس والتي تم إطلاقها في مارس الماضي. وبالإضافة إلى صور الشوارع، أطلقت الشركة هذه الخدمة في عدد من أبرز معالم العالم العربي مثل «جامع الشيخ زايد الكبير» في أبوظبي، وأهرامات الجيزة، ومدينة البتراء في الأردن، والعديد من المواقع الأخرى.