زين السعودية توقع مذكرة تفاهم إيصال خدمات الألياف البصرية للمنازل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وقعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) مذكرة تفاهم مع شركة "ضوئيات" التابعة للشركة السعودية للكهرباء في مجال إيصال خدمات الألياف البصرية للمنازل وتقديم خدمات إنترنت عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات الدكتور أحمد سندي إن المذكرة تهدف لتزويد القطاع السكني بخدمات النطاق العريض والبث التلفزيوني وإمكانية توفير حزم من خدمات المنازل الذكية والخدمات الرقمية المتطورة، ورفع سرعات شبكة الإنترنت وتحسينها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "زين السعودية" بيتر كالياروبولوس أن مذكرة التفاهم ستكون موجهة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين في مجالات النطاق العريض والإنترنت الرقمي عبر شبكة الألياف البصرية.
وتعد زين السعودية -التابعة لشركة زين الكويتية- ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً منهم نحو 11 مليون وافد أجنبي.
المزيد من أخبار السعودية
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
سامبا السعودية تستأنف عمل نظامها الإلكتروني | استثمار فردي | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كل ما تريد معرفته عن تقنية بلوك تشين | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
بالصور : شاهد آخر تطورات مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة | أريبيان بزنس