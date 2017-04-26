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تكنولوجيا

زين السعودية توقع مذكرة تفاهم إيصال خدمات الألياف البصرية للمنازل

أريبيان بزنس
الأربعاء، 26 إبريل 2017
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زين السعودية توقع مذكرة تفاهم إيصال خدمات الألياف البصرية للمنازل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وقعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) مذكرة تفاهم مع شركة "ضوئيات" التابعة للشركة السعودية للكهرباء في مجال إيصال خدمات الألياف البصرية للمنازل وتقديم خدمات إنترنت عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات الدكتور أحمد سندي إن المذكرة تهدف لتزويد القطاع السكني بخدمات النطاق العريض والبث التلفزيوني وإمكانية توفير حزم من خدمات المنازل الذكية والخدمات الرقمية المتطورة، ورفع سرعات شبكة الإنترنت وتحسينها.

 

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "زين السعودية" بيتر كالياروبولوس أن مذكرة التفاهم ستكون موجهة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين في مجالات النطاق العريض والإنترنت الرقمي عبر شبكة الألياف البصرية.

 

وتعد زين السعودية -التابعة لشركة زين الكويتية- ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً منهم نحو 11 مليون وافد أجنبي. 

 

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