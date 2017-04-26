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تكنولوجيا

السعودية: 600 ريال حد ائتماني لفواتير جوالات موظفي الدولة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 26 إبريل 2017
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السعودية: 600 ريال حد ائتماني لفواتير جوالات موظفي الدولة

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء أن توجيهات عُليا في المملكة صدرت بوضع حد ائتماني لاستهلاك موظفي الدولة والقضاة للاتصالات بـ600 ريال (160 دولار) شهرياً للجوال و400 ريال (107 دولار) للهاتف الثابت.

 

ونقلت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية عن مصادر إن التوجيهات تقضي بالخصم من مستحقات الموظف لدى الحكومة في حال تجاوز استهلاكه الحد الائتماني الذي حددته التوجيهات، مبينةً أن هذا الحد الائتماني جرى وضعه بالتنسيق مع شركات الاتصالات.

 

وكان ديوان المراقبة العامة أعلن في وقت سابق عن إخضاع مصروفات القطاعات الحكومية المختلفة وفواتيرها وجميع أعمالها للرقابة الإلكترونية.

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