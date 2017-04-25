خرائط آبل تضيف معلومات حركة المرور في الرياض والامارات

أطلقت آبل أول بيانات جغرافية للشرق الأوسط تمثلت في تحديث جديد لتطبيق الخرائط الخاص بها Apple Maps يجلب بيانات حركة المرور داخل المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ،كما توفر بيانات لمدن رئيسة مثل جدة ومكة والمدينة والطائف، كذلك الحال في الإمارات مع كل من دبي وأبو ظبي والفجيرة والعين.
الدعم يشكل المدن ذات الكثافة السكانية العالية في المملكة العاصمة الرياض ليتمكن المستخدمون في هذه الدول من التعرف على أحوال الحركة المرورية قبل الخروج من مع حساب الوقت الزمني للوصول بناءً على الحركة المرورية في الشوارع اي كلما ازداد الازدحام سيزيد وقت الوصول وهكذا ، كما سيخبرك التطبيق عن سبب الازدحام مع اقتراحات لطرق بديلة .
وبهذه الخطوة أصبحت أبل تنافس كل من خرائط غوغل وخدمة هير HERE WeGo.المزيد من أخبار السعودية
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
سامبا السعودية تستأنف عمل نظامها الإلكتروني | استثمار فردي | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كل ما تريد معرفته عن تقنية بلوك تشين | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
بالصور : شاهد آخر تطورات مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة | أريبيان بزنس