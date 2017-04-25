خرائط آبل تضيف معلومات حركة المرور في الرياض والامارات

أطلقت آبل أول بيانات جغرافية للشرق الأوسط تمثلت في تحديث جديد لتطبيق الخرائط الخاص بها Apple Maps يجلب بيانات حركة المرور داخل المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ،كما توفر بيانات لمدن رئيسة مثل جدة ومكة والمدينة والطائف، كذلك الحال في الإمارات مع كل من دبي وأبو ظبي والفجيرة والعين.

الدعم يشكل المدن ذات الكثافة السكانية العالية في المملكة العاصمة الرياض ليتمكن المستخدمون في هذه الدول من التعرف على أحوال الحركة المرورية قبل الخروج من مع حساب الوقت الزمني للوصول بناءً على الحركة المرورية في الشوارع اي كلما ازداد الازدحام سيزيد وقت الوصول وهكذا ، كما سيخبرك التطبيق عن سبب الازدحام مع اقتراحات لطرق بديلة .

وبهذه الخطوة أصبحت أبل تنافس كل من خرائط غوغل وخدمة هير HERE WeGo.