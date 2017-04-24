"دارك ماتر" الإماراتية: إنتاج الموبايل الأعلى حماية في العالم آخر 2017

تبدأ شركة دارك ماتر الإماراتية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إنتاج أول موبايل عالي التقنية لأول مرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، خلال الربع الأخير من 2017، بحسب فيصل البناي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

وقال البناي لـ «الاتحاد»، إن الهاتف الجديد الذي يحمل اسم «كاتم»، والذي ستبدأ الشركة بطرحه في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الحالي، هو هاتف يتمتع بمزايا وصفات خاصة، أهمها أنه سيكون الموبايل الأعلى حماية في العالم، والذي تنتجه لأول مرة شركة إماراتية مملوكة بالكامل للمواطنين في أبوظبي.

وأوضح البناي أن الهاتف الجديد المسجل كبراءة اختراع، وتملك الشركة كامل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة به، هو من تصميم وإنتاج الشركة بالكامل، وهي أول شركة في منطقة الخليج تدخل هذا القطاع كمنتج متخصص، وتطرح منتجاً عالي التقنية من إنتاجها وتصميمها الخاص.

وقال إن الشركة منذ تأسيسها قبل نحو عامين ونصف العام، استطاعت حتى الآن تطوير أكثر من 20 منتجاً في قطاع الأمن الإلكتروني، وهي منتجات مسجلة كملكية فكرية للشركة على مستوى العالم.

وأوضح أن حجم أعمال الشركة نما بنسبة 200% خلال العام الأخير، وعدد موظفيها تضاعف ليصل نحو 480 موظفاً خلال عام 2016.

وأكد أن الشركة الإماراتية «دارك ماتر» أصبحت اليوم أكبر مزود للقطاع الحكومي والشركات الكبرى للبرامج والحلول الخاصة بمواجهة مشاكل الاختراق وتأمين الشبكات، وكل ما يتعلق بالأمن الإلكتروني.

إلى ذلك، أوضح البناي أن هناك اهتماماً من شركات عالمية بمنتجات الشركة، لافتاً إلى أنهم الآن في طور المباحثات مع بعض تلك الشركات التي ترغب بتسويق جزء من منتجات شركة دارك ماتر ضمن حزمة منتجات تقدمها وتسوقها تلك الشركات في الأسواق العالمية.

وقال البناي إن شركة دارك ماتر تملك مختبراتها الخاصة بها، حيث تقوم بفحص المنتجات الإلكترونية والتأكد من سلامتها، وتكشف مكامن الضعف فيها.

وأوضح أن الشركة تقدم منتجاتها ضمن 4 مستويات، أولها البرامج التي تركب على الأجهزة، وهي موجهة للشركات وعملاء خاصين، حيث تحتاج تلك البرامج إلى سيرفرات خاصة بها.

والمستوى الثاني هو تعديل أنظمة التشغيل للهواتف، لزيادة مستوى الحماية، ثم تقديم هاتف متكامل بكل برامجه وجهازه، وأما المستوى الرابع فهو إنشاء مركز قيادي للتحكم للشركات أو الجهات الحكومية التي تحتاج إلى تحكم مستمر ومتواصل وحماية من الاختراق على مدار الوقت.

وقال: «إن الخبراء الذين يعملون لدى الشركة هم من أفضل الخبراء على مستوى العالم، وهم الذين قضوا سنوات طويلة في مراكز قيادية وتقنية عالية في شركات عالمية مثل سامسونج وبلاك بيري وسيسكو، وغيرها من الشركات العالمية».

وأوضح أنه بفضل المستوى التقني العالمي الذي تمتع به الشركة، أصبحت اليوم المورد الرئيس للجهات الحكومية في الدولة.

وكشف البناي النقاب عن أن الشركة تلقت حتى الآن طلبات مقدماً لشراء آلاف عدة من أجهزة الموبايل «كاتم»، المقرر طرحها في السوق خلال الربع الأخير، مشيراً إلى أن هذا الموبايل سيكون متاحاً فقط لكبار الشخصيات والمسؤولين من الرؤساء والوزراء ومديري الشركات الكبرى ومسؤولي الشركات المصرح لها باقتناء أجهزة إلكترونية بهذا المستوى من التقنيات المتطورة، وأن موبايل «كاتم» لن يتم تسويقه للأفراد العاديين في السوق.

وقال: «تتكون حزمة حلول «كاتم» من أربعة عناصر متكاملة، توفر مجتمعة مستوى أمان لا يضاهى في السوق، وتشمل «كاتم فون» (KATIM Phone) و«كاتم أو إس» (KATIM OS) و«كاتم سيكيور» (KATIM Secure) إلى جانب مركز القيادة «كاتم سايبر كوماند» (KATIM Cyber Command Centre)».