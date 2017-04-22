"اتصالات" الإمارات تكشف عن سعر غالاكسي "إس8" و"إس8 بلاس"

بات بإمكان مشتركي "اتصالات" في الإمارات العربية المتحدة الحصول قريباً على أحدث إصدارات هواتف سامسونغ غالاكسي "إس8" و"إس8 بلاس" في مراكز أعمال ومنافذ بيع "اتصالات" الرئيسية في الدولة.

ويدعم الهاتف الجديد أحدث شبكات "اتصالات" للجيل الرابع 4G+/LTE ليوفر بذلك أعلى سرعة اتصال متاحة عبر هذه الشبكة في الدولة، وهي 300 ميجابت في الثانية ضمن أكثر من 95% من المناطق المأهولة بالسكان في الدولة.

وتعليقاً على الإطلاق، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" وفقا لصحيفة البيان: "نحن متحمسون لتوفير أحدث إصدارات سامسونغ غالاكسي لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسرنا أن نتيح لعملائنا إمكانية الحصول على هذه الهواتف الذكية الرائدة بخيارات دفع مريحة والاستمتاع بمميزاتها على شبكتنا للجيل الرابع والتي تمنحهم جودة اتصال عالية وسرعات إنترنت فائقة".

وستتوفر الهواتف الجديدة بكافة الألوان، وهي الذهبي والأسود والفضي، وبسعة تبلغ 64 جيجابايت. ويمكن للعملاء شراء هاتف "غالاكسي إس8" بسعر 2799 درهما، وهاتف "غالاكسي إس8 بلاس" بسعر 3099 درهما.

كما سيكون بإمكانهم أيضاً الحصول على هاتف "غالاكسي إس8" من خلال باقات الدفع الذكية من "اتصالات" والتي تتيح لهم خيارات تسديد مرنة على مدار 24 أو 18 أو 12 شهراً، بدءاً من 122 و161 و238 درهما في الشهر على الترتيب، في حين سيكون هاتف "غالاكسي إس8 بلاس" متوفراً بخيارات تبدأ من 135 و178 و264 درهما في الشهر.

وستتوفر الأجهزة الجديدة بنظامي الدفع المقدم والفاتورة الشهرية لدى جميع مراكز أعمال "اتصالات" أو أي من متاجر الموزعين المعتمدين أو من خلال الموقع الالكتروني www.etisalat.ae/samsungs8.

ويمكن للعملاء الحصول على المزيد من المعلومات حول الهاتفين الجديدين من خلال تنزيل التطبيق التفاعلي "Etisalat UAE" المتوفر مجاناً عبر المنصات الذكية بما فيها "أندرويد" و"آبل" و"بلاك بيري" و"ويندوز".

ويتيح التطبيق للمستخدمين البقاء على اطلاع على أحدث الخدمات والمنتجات والعروض المقدمة من "اتصالات"، بالإضافة إلى تتبع حجم استهلاكهم للبيانات والدقائق والرسائل المشمولة في باقاتهم وتسديد الفاتورة الشهرية، وخاصية الدردشة المباشرة مع موظفي خدمة العملاء وطرح الاستفسارات، والمزيد من الميزات الأخرى.