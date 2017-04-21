زين السعودية تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 38% من رأس مالها

(أريبيان بزنس) - أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، أمس الخميس، أنها تمكنت من تخفيض خسائرها المتراكمة بنسبة 0.78 بالمئة من 2274 مليون ريال في ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى 2229 مليون ريال في الربع الأول من 2017 والتي تمثل 38 بالمئة من رأسمالها البالغ 5837 مليون ريال.

وأضافت ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية في بيان لها على موقع "تداول" أن هذه الخسارة المتراكمة تعود بشكل رئيسي إلى ظروف السوق الصعبة في قطاع الاتصالات، وارتفاع مصاريف الديون، ومصاريف الإطفاء المرتفعة نظرا لرسوم الرخصة المرتفعة المدفوعة منذ تأسيس الشركة.

وأوضحت زين أن الخطوات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها تشمل في ما يلي:

تبسيط وتحسين التكاليف من خلال مبادرات موجهة أساسا نحو التكاليف غير المرتبطة بالإيرادات؛ تحسين الإيرادات والربح الإجمالي من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى؛ المفاوضات مع الحكومة التي أدت حتى الآن إلى تخفيض تكلفة الربط البيني، إصدار الأمر سامي خلال الربع الرابع من 2016 والذي شمل جزء منه تمديد ترخيص الشركة، مما أدى إلى انخفاض مصاريف الإطفاء بنحو 108 مليون ريال في كل ربع سنة.

وأشارت إلى أنه ستطبق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 بالمئة فأكثر من رأس مالها اعتباراً من غداً السبت 22 أبريل/نيسان 2017.