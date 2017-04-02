"اتصالات" الإمارات تخفض أسعار التجوال في دول مجلس التعاون

أعلنت شركة «اتصالات» أمس تخفيض أسعار التجوال الدولي للبيانات والمكالمات والرسائل النصية لعملائها المشتركين بالهاتف المتحرك بنظامي الدفع المقدم والفاتورة الشهرية خلال سفرهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

واعتباراً من الأول من أبريل 2017، سيتمكن العملاء من الاستمتاع بأسعار تجوال دولي مخفضة تصل حتى 35% على البيانات والرسائل النصية الصادرة والمكالمات الصوتية الصادرة إلى دولة الإمارات وإلى أي وجهة ضمن مجلس التعاون الخليجي وعبر أي شبكة تجوال شريكة في كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية.

وتم تقديم الأسعار الجديدة بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإتاحة خدمات التجوال الدولي داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي بأسعار معقولة، حسبما ذكرت صحيفة الإتحاد.

إضافة إلى ذلك، ولتحقيق مستويات توفير أكبر، يمكن لعملاء «اتصالات» الاشتراك بأي من باقات تجوال المكالمات والبيانات التي توفرها الشركة للاستفادة من إمكانية الاستخدام اللامحدود للبيانات في 100 دولة بدءاً من 35 درهماً في اليوم.





ويستطيع العملاء الاطلاع على باقات التجوال الدولي والاشتراك بها سواء من داخل أو خارج الدولة من خلال طلب الرمز المجاني (*177#)، أو باستخدام تطبيق «Etisalat UAE» الذي يتيح لهم الاطلاع على أسعار التجوال الدولي وعلى قائمة شركاء التجوال الدولي المفضّلين.

وتمتلك «اتصالات» شبكة تجوال دولي واسعة تضم نحو 774 مشغلاً شريكاً في أكثر من 213 دولة حول العالم. ولتعزيز تجربة استخدام البيانات، وسعت «اتصالات» مؤخراً شبكة شركائها المفضلين للتجوال الدولي عبر شبكة الجيل الرابع (4G LTE) إلى ما يزيد على 229 مشغّلاً ضمن أكثر من 90 دولة، ما يتيح للمشتركين الاستفادة من سرعات الاتصال العالية التي توفرها هذه الشبكة عند استخدامهم للإنترنت من هواتفهم المتحركة خارج دولة الإمارات.