بالفيديو: إصدار جديد لغوغل إيرث بمزايا مبهرة

هل ترغب بمشاهدة أهم 28 متحف حول العالم؟ أم تريد السير على خطى أشهر الرحالة وأسفارهم؟ ستجد الكثير مع الإصدار الأضخم من غوغل إيرث - Google Earth- والذي أصبح يعمل في الهاتف الجوال بسهولة فضلا عن عمله ضمن متصفح كروم

ويتوفر لأنظمة تشغيل “أندرويد” و”iOS” ومحركات البحث الأخرى قريباً. يؤمن الإصدار الجديد باقة مريحة للاستكشاف من خلال ميزة جديدة باسم Voyager أو “الرحالة”، لعرض قصص وجولات سياحية من أشهر الأماكن والمحميات الطبيعية حول العالم، وتشمل هذه القصص نصوص ومقاطع فيديو تحتوي على معلومات حول هذه الأماكن.

يوفر الإصدار الجديد قابلية استكشاف أماكن جديدة من خلال ميزة “الرحالة” ويوفر Google Earth مجموعة جولات سياحية باسم “الكنوز الطبيعية” بالتعاون مع بي بي سي إيرث، وهي الجولات التي تشمل 6 بيئات بما في ذلك جزر وجبال وأدغال وذلك بهدف التعرف على الحياة البرية الفريدة في كل منها، وتتضمن هذه الجولات رحلة إلى حديقة جومبي الوطنية في تنزانيا بالإضافة للتعرف على ثقافات المايا الحديثة، ووعدت جوجل بتوفير المزيد من القصص أسبوعيا في ميزة “الرحالة”.

ولاستعراض الأماكن عشوائيا يمكن اختيار “I’m feeling lucky”، وهي الميزة التي توفر للمستخدم مشاهدة العديد من الأماكن حول العالم بطريقة ثلاثية الأبعاد، وتشمل الأماكن دار الأوبرا التاريخي في ميلانو الإيطالية بالإضافة إلى أكثر من 20 الف مكان آخر.

مشاركة صور من الأماكن والمناظر الطبيعية الرائعة التي يستكشفها حول الأرض أصبح أمرا سهلا ويمكن لمستخدمي أندرويد إرسال صورة من هذا المكان في بطاقة بريدية. ويتوفر الإصدار الجديد من جوجل إيرث الآن من خلال الويب عبر متصفح كروم، وقالت جوجل أن سيتوفر تدريجيا لمسستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ووعدت الشركة بتوفره لهواتف ايفون والمتصفحات الأخرى قريبا.