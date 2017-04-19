Arabian business
تكنولوجيا

بالفيديو: إصدار جديد لغوغل إيرث بمزايا مبهرة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 19 إبريل 2017

هل ترغب بمشاهدة أهم 28 متحف حول العالم؟ أم تريد السير على خطى أشهر الرحالة وأسفارهم؟ ستجد الكثير مع الإصدار الأضخم من غوغل إيرث - Google Earth- والذي أصبح يعمل في الهاتف الجوال بسهولة فضلا عن عمله ضمن متصفح كروم

ويتوفر لأنظمة تشغيل “أندرويد” و”iOS” ومحركات البحث الأخرى قريباً. يؤمن الإصدار الجديد باقة مريحة للاستكشاف من خلال ميزة جديدة باسم Voyager أو “الرحالة”،  لعرض قصص وجولات سياحية من أشهر الأماكن والمحميات الطبيعية حول العالم، وتشمل هذه القصص نصوص ومقاطع فيديو تحتوي على معلومات حول هذه الأماكن.

 

يوفر الإصدار الجديد قابلية استكشاف أماكن جديدة من خلال ميزة “الرحالة”  ويوفر Google Earth مجموعة جولات سياحية باسم “الكنوز الطبيعية” بالتعاون مع بي بي سي إيرث، وهي الجولات التي تشمل 6 بيئات بما في ذلك جزر وجبال وأدغال وذلك بهدف التعرف على الحياة البرية الفريدة في كل منها، وتتضمن هذه الجولات رحلة إلى حديقة جومبي الوطنية في تنزانيا بالإضافة للتعرف على ثقافات المايا الحديثة، ووعدت جوجل بتوفير المزيد من القصص أسبوعيا في ميزة “الرحالة”. 

 

 

ولاستعراض الأماكن عشوائيا يمكن اختيار   “I’m feeling lucky”، وهي الميزة التي توفر للمستخدم مشاهدة العديد من الأماكن حول العالم بطريقة ثلاثية الأبعاد، وتشمل الأماكن دار الأوبرا التاريخي في ميلانو الإيطالية بالإضافة إلى أكثر من 20 الف مكان آخر. 

 

 

 مشاركة صور من الأماكن والمناظر الطبيعية الرائعة التي يستكشفها حول الأرض أصبح أمرا سهلا ويمكن لمستخدمي أندرويد إرسال صورة من هذا المكان في بطاقة بريدية.  ويتوفر الإصدار الجديد من جوجل إيرث الآن من خلال الويب عبر متصفح كروم، وقالت جوجل أن سيتوفر تدريجيا لمسستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ووعدت الشركة بتوفره لهواتف ايفون والمتصفحات الأخرى قريبا.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في تكنولوجيا

فيسبوك يطلق سبيسيز لتأمين لقاءات افتراضية بين الأصدقاء

23.3 مليون إشتراك في وسائل الإتصال بالإمارات مع نهاية فبراير الماضي

"كهرباء دبي" تطلق خدمة "رماس" للذكاء الاصطناعي

"إتش بي": ارتفاع خروق المعلومات في الإمارات والمنطقة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

23.3 مليون إشتراك في وسائل الإتصال بالإمارات مع نهاية فبراير الماضي

السعودية: الموافقة على تعديل لائحة ترقيات الموظفين وفقاً للأقدمية وتقويم الأداء فقط‎

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »