Arabian business
تكنولوجيا

فيسبوك يطلق سبيسيز لتأمين لقاءات افتراضية بين الأصدقاء

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017

 

أعلنت فيسبوك عن تقنية سبيسيز Facebook Spaces لتأمين لقاءات افتراضية - بتقنية الواقع الافتراضي- بين الأصدقاء

 تطبيق فيس بوك سبيس متوفر الان في متجر Oculus Store ويسند نظارات Oculus Rift فقط ومن المنتظر ان يسند نظارات سامسونغ Gear VR قريباً .

https://www.oculus.com/experiences/rift/1036793313023466/

 

للمزيد تابع هنا

https://www.facebook.com/spaces

 

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في تكنولوجيا

23.3 مليون إشتراك في وسائل الإتصال بالإمارات مع نهاية فبراير الماضي

"كهرباء دبي" تطلق خدمة "رماس" للذكاء الاصطناعي

"إتش بي": ارتفاع خروق المعلومات في الإمارات والمنطقة

صورة "سيلفي" للتحقق من سائقي أوبر في السعودية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إعمار: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.074 مليار درهم

شركة إمكان تكشف النقاب عن مشروعها الفريد "ميكرز ديستركت" في قلب أبوظبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »