فيسبوك يطلق سبيسيز لتأمين لقاءات افتراضية بين الأصدقاء

أعلنت فيسبوك عن تقنية سبيسيز Facebook Spaces لتأمين لقاءات افتراضية - بتقنية الواقع الافتراضي- بين الأصدقاء
تطبيق فيس بوك سبيس متوفر الان في متجر Oculus Store ويسند نظارات Oculus Rift فقط ومن المنتظر ان يسند نظارات سامسونغ Gear VR قريباً .
https://www.oculus.com/experiences/rift/1036793313023466/
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https://www.facebook.com/spaces
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