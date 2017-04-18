فيسبوك يطلق سبيسيز لتأمين لقاءات افتراضية بين الأصدقاء

أعلنت فيسبوك عن تقنية سبيسيز Facebook Spaces لتأمين لقاءات افتراضية - بتقنية الواقع الافتراضي- بين الأصدقاء

تطبيق فيس بوك سبيس متوفر الان في متجر Oculus Store ويسند نظارات Oculus Rift فقط ومن المنتظر ان يسند نظارات سامسونغ Gear VR قريباً .

https://www.oculus.com/experiences/rift/1036793313023466/

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https://www.facebook.com/spaces