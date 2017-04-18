23.3 مليون إشتراك في وسائل الإتصال بالإمارات مع نهاية فبراير الماضي

وصل عدد المشتركين في وسائل الاتصال "محمول وثابت وأنترنت" في الدولة إلى نحو /23.3/ مليون مشترك خلال شهر فبراير الماضي بزيادة قدرها /1.18/ مليون اشتراك وبنمو نسبته /5.3/ بالمائة مقارنة مع ذات الشهر من العام 2016 وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات اليوم.

وتظهر الإحصائيات ذاتها أن عدد الإشتراكات في الهاتف المحمول ارتفعت إلى /19.7/ مليون اشتراك تقريبا في نهاية فبراير الماضي بزيادة قدرها /1.1/ مليون اشتراك بالمقارنة مع شهر فبراير من العام 2016 الذي وصل فيه العدد إلى /18.59/ مليون اشتراك تقريبا . وبلغت نسبة الانتشار للخدمة /227/ إشتراكا لكل 100 نسمة .

ووفقا لإحصائيات الهيئة، حسب وكالة أنباء الإمارات، فقد ارتفع عدد إشتراكات الدفع المقدم بنحو /798/ ألف اشتراك في شهر فبراير من العام 2017 حيث بلغ إجمالي المشتركين /16.521/ مليون إشتراك مع نهاية الشهر وزاد عدد إشتراكات خدمة الفاتورة بنحو /314/ ألف إشتراك لتصل إلى /3.181/ مليون إشتراك.

وعلى صعيد خدمة الإنترنت، فقد بلغ عدد المشتركين في الدولة /1.304/ مليون مشترك مع نهاية شهر فبراير الماضي بزيادة قدرها /53/ ألف إشتراك مقارنة مع ذات الشهر من العام 2016 ووصلت نسبة الانتشار /15/ خطا لكل 100 نسمة . وبلغ عدد مشتركي النطاق العريض /1.3/ مليون مشترك تقريبا.

وفي ما يتعلق بخدمة الهاتف الثابت فقد ارتفع عدد إشتراكات خطوط الهواتف الثابتة إلى /2.3/ مليون إشتراك في نهاية شهر فبراير وبلغت نسبة الإنتشار /26.4/ خط لكل 100 نسمة.