"كهرباء دبي" تطلق خدمة "رماس" للذكاء الاصطناعي

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة "رماس للذكاء الاصطناعي" على نظام أليكسا الذكي من أمازون حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية في الدولة تضيف الموظف الافتراضي الخاص بها على هذه التقنية المبتكرة.

وتعمل خدمة رماس بمثابة موظف افتراضي في الهيئة يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي للإجابة على جميع استفسارات المتعاملين. وتتميز الخدمة بقدرتها على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم وتحليلها وفقا للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة بشكل دقيق.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن الهيئة تهدف من وراء الخدمة زيادة قنوات التواصل مع المتعاملين بهدف تشجيعهم على استخدام الخدمات الذكية وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم ويحقق سعادتهم . كما تهدف من خلال تبنيها تقنية الذكاء الاصطناعي إلى تقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة حيث كان لها السبق في دعم مبادرة "دبي 10x".

ويتم من خلال خدمة رماس الإجابة على أسئلة واستفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية عن طريق المحادثة الفورية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي على منصتي "آي.أو.إس" و"آندرويد" بالإضافة إلى حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كما تتوفر الخدمة حاليا على نظام أليكسا الذكي من أمازون.