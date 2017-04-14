"إتش بي": ارتفاع خروق المعلومات في الإمارات والمنطقة

أطلقت «إتش بي» في دبي أمس، سلسلة طابعتها الجديدة متعددة المهام (MFP) لحجم الأوراق A3، المؤلفة من 16 طابعة منها 13 ليزرية، متوقعة أن يحدث الإصدار الجديد تحولاً في أجهزة النَسخ الحالية بالنسبة للعملاء ومقدمي الخدمات، من خلال تقديم إمكانات أمان متقدمة غير موجودة في السوق، إضافة إلى حل طباعة بالألوان منخفض التكلفة، بفضل تقنية الطباعة PageWide، وتوفر أطول فترة تشغيل دون الحاجة إلى صيانة.

أفادت الشركة، وفقا لصحيفة الخليج، أنها تعاقدت مع أكثر من 500 بائع وموزع في جميع أنحاء العالم، يمثلون العديد من أكبر وأسرع الشركاء نمواً في مناطقهم الجغرافية ومع وصول طابعات A3 الجديدة، يمتلك الشركاء الآن طرقًا جديدة لزيادة الإيرادات والاستفادة من هوامش ربحية مجزية في إطار فرصة تجارية للتوزيع تصل قيمتها إلى 55 مليار دولار.

وكشف ستيفان روجييه، رئيس وحدة أعمال الطباعة التجارية في الشركة، عن ارتفاع كبير في عدد خروق المعلومات التي تتم عبر الطابعات في المنطقة خلال 12 شهرا، بنسبة 35%، في الوقت الذي أفادت نسبة 18% من مديري التقنية في شركات المنطقة بأن لديهم استراتيجية لحماية الطابعات من الاختراقات المعلوماتية، فيما بينت دراسة حديثة أجرتها الشركة أن 91% يستثمرون في برمجيات حماية المعلومات.

وأضاف «روجييه»، رئيس وحدة أعمال الطباعة التجارية: «تعهدنا أن نضع بين أيدي شركائنا مجموعة قوية من طابعات حجم A3 متعددة المهام التي تأتي بتكنولوجيا متطورة ومجموعة من خيارات الإنتاج واللمسات النهائية المتنوعة التي تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية في قطاع الطباعة».

وأوضح: «في إطار مهمتنا لإعادة تعريف سوق الطابعات وإحداث نقلة نوعية فيه، وبفضل معرفتنا وخبرتنا الواسعة التي اكتسبناها من خلال العمل على عدد كبير من الطابعات التجارية للمهام الضخمة، جاءت تصميماتنا المبتكرة وتطوّرت طابعاتنا وأصبحت تقدم طباعة ذات جودة عالية بتكلفة أقل».