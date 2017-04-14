صورة "سيلفي" للتحقق من سائقي أوبر في السعودية

اطلقت أوبر (Uber) اليوم أحدث خصائصها التكنولوجية والتي تدفع إلى التحقق من شخصية الشركاء السائقين.

وتعمل التكنولوجيا عن طريق الطلب من الشركاء السائقين إرسال سيلفي من وقت لآخر قبل البدء في استخدام التطبيق، مما يساعد على التأكد من الشريك السائق المستخدم للتطبيق في تلك اللحظة وأنه هو نفس صاحب الحساب على أوبر، وفق موقع صحيفة الإقتصادية.

تقوم هذه الخاصية بحماية حسابات الشركاء السائقين من الاختراق أو الاحتيال، كما تحمي ايضاً المستخدمين عبر بناء طبقة أخرى من الحماية داخل التطبيق للتأكد من أن الشخص المستخدم للتطبيق هو نفسه خلف عجلة القيادة.

وتوفر أوبر هذه الخاصية الآن في المملكة العربية السعودية.