"إمباور" توقع اتفاقية لاستخدام بوابة الدفع الإلكتروني من دبي التجارية "رسوم"

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" اتفاقية مع مؤسسة دبي التجارية النافذة الإلكترونية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في دبي تستخدم بموجبها "إمباور" بوابة الدفع الالكترونية الآمنة المطورة من قبل دبي التجارية "رسوم" لإتمام عمليات الدفع الالكترونية للخدمات التابعة لها.

حضر توقيع الاتفاقية سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" والمهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لـ "دبي التجارية".

وقال ابن شعفار، وفق وكالة أنباء الإمارات: نحن ملتزمون في "إمباور" بتوفير أفضل الخدمات لعملائنا بهدف تسهيل معاملاتهم اليومية وتعاوننا اليوم مع دبي التجارية يأتي نتيجة لجهودنا المتواصلة لخلق مبادرات مميزة وتوفير خدمات ذكية لعملائنا وهو الأمر الذي يتوافق مع الرؤية الذكية لحكومتنا الرشيدة، مشيرا الى ان بوابة "رسوم" للدفع الإلكتروني الآمن لن تساهم فقط في التخفيف من حاجة العملاء لزيارة مكاتب الشركة لإتمام معاملات الدفع بل كذلك في تعزيز الخصوصية والأمان بشكل ميسر ليستفيد جميع عملائنا من هذه الميزة الجديدة.

وأكد ان نظام "رسوم" للدفع الإلكتروني محمي بكلمة سر، وهذه الخدمة تساعد على إجراء الدفعات دون الحاجة لاستخدام الأوراق، الأمر الذي يضمن للعملاء إتمام الدفعات من خلال هواتفهم الذكية وبشكل مباشر وبخطوات بسيطة للغاية .

ووفقا لهذه الاتفاقية فإن قاعدة عملاء "إمباور" والتي تتضمن أكثر من 65 ألف عميل سيصبحون قادرين على استخدام بوابة "رسوم" والاستفادة من خيارات الدفع المتعددة والتي تشمل معظم أنواع بطاقات الائتمان وبدون أي رسوم إضافية .

وأعلنت إمباور سابقا عن إعفاء عملائها من أية رسوم إضافية في حال دفعهم فواتير خدمة التبريد بواسطة البطاقات الائتمانية عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة إيمانا من الشركة بضرورة التحول الذكي في تقديم كافة الخدمات بما يعود بالنفع على المؤسسة في زيادة كفاءة خدمة العملاء وترشيد النفقات وزيادة الموثوقية في التعاملات وتحقيق الهدف الأسمى للمؤسسة بنيل سعادة عملائها وتعاونهم من أجل الإرتقاء بالخدمة وتطويرها على كافة الأصعدة.

من جانبه رحب المهندس البستكي بهذه الشراكة ..وقال: إننا نقدر ثقة شركة إمباور في خدماتنا واعتمادها على وجه الخصوص بوابة "رسوم" لعملائها وعلى يقين تام بأنها ستسهم في توفير الوقت والجهد عليهم خاصة مع خاصية الأمان العالية التي تتمتع بها "رسوم" ونحن في دبي التجارية نعمل وفقاً لرؤيتنا في جعل العملية التجارية أكثر سلاسة وهذا ما انتهجناه حين أطلقنا بوابة "رسوم" بهدف تسهيل معاملات الدفع المتعلقة بالخدمات التجارية واللوجستية حيث سجلت إلى الآن ما يفوق 8.3 مليون معاملة دفع وتحصيل 6 مليار درهم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاعتماد الكبير لعملائنا وعملاء شركائنا على بوابة "رسوم" كوسيلة آمنة لدفع مستحقاتهم.

ويمكن الدخول لبوابة الدفع الالكترونية "رسوم" من خلال زيارة موقع "إمباور" والتسجيل فيه وتعتبر بوابة "رسوم" للدفع الالكتروني جزءا من منصة دبي التجارية التي تضمن انتقال الدفعات بطرق آمنة وموثوقة لجميع الأطراف المتداخلة في عمليات الدفع والتحويل المالي.