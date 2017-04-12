محمد بن راشد ومحمد بن زايد يطلقان برنامج الإمارات الوطني للفضاء

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة البرنامج الوطني للفضاء.

واعتمد سموهما استراتيجية "البرنامج الوطني للفضاء" التي تعد أكبر خطة علمية متكاملة من نوعها في المنطقة وتتضمن إنشاء أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ وتضم متحفا للمريخ ومختبرات متخصصة إضافة إلى مختبر تجارب انعدام الجاذبية والبرنامج العربي لاستكشاف الفضاء وإطلاق أكبر منتدى لعلماء المريخ في العالم.

كما أطلق سموهما، وفق صحيفة البيان، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مجمع تصنيع الأقمار الصناعية ضمن مركز محمد بن راشد للفضاء لتكون الإمارات أول دولة عربية تقوم بتصنيع الأقمار الصناعية بشكل كامل وتصل كوكب المريخ في عام 2021 وتنشئ مستوطنة دائمة على الكوكب الأحمر بحلول العام 2117.

ويتضمن البرنامج الوطني للفضاء أيضا برنامجا جديدا لإعداد رواد فضاء إماراتيين إلى جانب خطة طويلة الأمد حتى 2117 لبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر والوصول بمسبار الأمل خلال السنوات الأربع القادمة لكوكب المريخ.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "برنامجنا الوطني للفضاء يشكل أرضية صلبة لبناء كوادر إماراتية تخصصية في علوم الفضاء ويهدف إلى تأهيل أجيال قادرة على عمل إضافات نوعية للمعرفة الإنسانية".

وأضاف سموه: "نهدف لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء خلال السنوات المقبلة لأن الإمارات هي الأسرع والأقدر على هذا التحدي وسنعمل من اليوم على تدريب وإعداد أول رائد فضاء إماراتي وعربي ينضم إلى فريق العلماء في محطة الفضاء الدولية".

وأشار سموه إلى أن "مشروع الإمارات للفضاء رسالة لعالمنا العربي بقدرة أبناء المنطقة على المنافسة عالميا" وقال: "هدفنا أن نقول للعالم نحن قادرون على أن نساهم في سباق الحضارات وتقديم إسهامات علمية ومعرفية جديدة للبشرية".

من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "الاستثمار في الفضاء هو استثمار في عقول إماراتية وكوادر عربية وعلوم تخصصية تصل بدولة الإمارات لنجاحات جديدة" .. وأضاف سموه إن "دولة الإمارات مقبلة على مرحلة جديدة من الإنجازات العلمية... وسندعم أبناءنا للوصول للعالمية".

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالكفاءات العلمية الإماراتية الشابة مؤكدا أن "قيادة الإمارات حريصة على أن توفر لأبنائها كل الأدوات والإمكانات التي تفتح لهم آفاقا من الإبداع والابتكار والتفوق العلمي".

وأضاف سموه: "نسعى لتوفير أفضل بيئة علمية وتقنية لأبنائنا لتقديم إضافات تنموية للبشرية".

وأكد سموه : " نخطط للعقود القادمة من الآن .. لأن أجيال المستقبل الإماراتية تستحق الأفضل .. وشبابنا قادرون على تقديم إضافة علمية نوعية في التخصصات كافة ".

وقال سموه : "نريد الإسهام بدور فاعل في رحلة البشرية إلى الفضاء وستكون الإمارات أول دولة عربية تصل المريخ وستشكل أيضا مرجعا متكاملا لعلوم الفضاء وتقنياته وصناعاته في المنطقة " .. مؤكدا أن البرنامج الوطني للفضاء يسعى إلى بناء كوادر وطنية من رواد الفضاء وكسر أية حواجز أمام طموحاتهم.

ويشمل مشروع المريخ 2117 العديد من المشاريع من بينها إنشاء "مدينة المريخ العلمية" وهي أول وأكبر مدينة علمية في دولة الإمارات لمحاكاة واختبار أنماط الحياة على كوكب المريخ" تحتوي على قبب المريخ ليستطيع الناس من خلالها محاكاة تجربة الحياة على الكوكب الأحمر ومتحف المريخ وعلوم الفضاء وعدد من المختبرات العلمية المتخصصة.

وهناك مشروع "مختبر انعدام الجاذبية" ويشمل تنظيم مسابقة لإيجاد أفضل اختبارات يمكن إجراؤها في بيئة تنعدم فيها الجاذبية بحيث يتم تنفيذها على طائرة Zero G بالإضافة لمشروع "هندسة المعيشة على كوكب المريخ" وهي مبادرة لتصميم وطباعة أفضل مبان على كوكب المريخ بواسطة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ومن المبادرات النوعية أيضا ضمن الخطة الاستراتيجية للفضاء في الدولة "البرنامج العربي لاستكشاف الفضاء" وهو برنامج لنقل المعرفة والخبرات في علوم وتقنيات الفضاء مع جامعات ومؤسسات الدول العربية للاستفادة من أبرز العقول العربية في هذا المضمار ولوضع خطط وبرامج علمية مشتركة في استكشاف الفضاء وإنشاء "منصة بيانات علماء الفضاء العرب" تجمع العلماء والمنتسبين والعاملين في قطاع الفضاء في الوطن العربي للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم ولمشاركة تجاربهم مع الأجيال الشابة كجزء من تثقيفهم وتنمية الرغبة لديهم بخوض غمار استكشاف الفضاء وإنشاء "المجلس العالمي لاستيطان الفضاء" بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية عالمية مختصة بحيث يضم في عضويته أفضل الخبراء العالميين في مجال الفضاء.