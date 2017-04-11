سامسونغ تطلق هاتفها الجديد غالاكسي إس8 في دبي

تطلق سامسونغ هاتفها الجديد غالاكسي إس8 في دبي بعد قليل والذي يقدم "عصراً جديداً من تصميم الهواتف الذكية وخدمات جديدة رائعة".
وعملية الإطلاق تأتي بعد أشهر على تكبد الشركة خسائر مالية فادحة من جراء العيوب التي شابت "غالاكسي نوت 7"، فقد سحبت هذه الهواتف التي بلغت كلفتها نحو 900 مليون دولار بعد نحو شهرين من طرحها فقط، وفق صحيفة البيان.
وعن الهاتف الجديد، يقدّم سامسونغ غالاكسي أس8 عصرًا جديدًا من تصميم الهواتف الذكية وخدمات جديدة رائعة، بالإضافة إلى طرق جديدة لاختبار العالم.".
ويشكّل غالاكسي إس8 دليلًا على استعادتنا لثقتكم من خلال إعادة تعريف ما هو ممكن في مجال السلامة كما يُمثل إنجازًا جديدًا في تراث الهاتف الذكي من سامسونغ".
ويتوفر الهاتف الجديد بحجم 5.8 بوصة في غالاكسي أس 8و6.2 بوصة في غالاكسي إس 8 بلس، وتشكّل شاشة العرض اللامتناهية والتصميم الخالي من الحواف سطحًا أملسًا متواصلًا من دون أزرار أو زوايا قاسية.
ويتيح تصميم غالاكسي إس 8 المدمج تشغيل الهاتف المريح بيد واحدة، ويمنح تصميمه من "زجاج كورنينج غوريلا العالي التحمل من الأمام والخلف.. قوة تحمل عالية ولمسات نهائيّة عالية الجودة"، وفق ما أضاف البيان.المزيد من أخبار الإمارات
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