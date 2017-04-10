"اتصالات" الإمارات توفر خدمة "واي فاي" عامة في جزيرة ياس

أعلنت "اتصالات" عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع "ميرال" الشركة المسؤولة عن تطوير والترويج لجزيرة ياس كوجهة ترفيه وأعمال وتسلية لتوفير شبكة إنترنت "واي فاي" عامة في الجزيرة.

وسوف تتوفر خدمة "واي فاي" لزوار الجزيرة سواء للسكان المحليين أو السائحين الذين يستخدمون أرقام هواتف دولية وذلك من خلال الاتصال بشبكة "واي فاي الإمارات من اتصالات".

وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية دولة الإمارات للمدن الذكية التي تهدف إلى توفير تغطية إنترنت "واي فاي" على امتداد كافة مناطق الدولة، وبفضل أحدث التقنيات المتطورة سيستطيع سكان وزوار جزيرة ياس من الاتصال بشبكة الإنترنت بأمان وسهولة تامة كفيلة لضمان خدمة اتصال ممتازة بمجرد إطلاق الخدمة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في كافة أنحاء جزيرة ياس، مما يتيح ربط سكان الجزيرة والزوار بشبكة الإنترنت بكافة مرافق الترفيه والتسلية المتوفرة في الجزيرة.

واوضح جمال النعيمي مدير عام "اتصالات" منطقة أبوظبي أن الإمارات تمتلك اليوم أوسع شبكة متصلة في المنطقة بفضل الرؤية الحكيمة التي تتبناها القيادة على المدى الطويل.

وقد استثمرت اتصالات باستمرار في بناء شبكة فائقة وتوفير إمكانية الاتصال لجميع المقيمين، منوها باهمية الشراكة مع "ميرال" لتوفير شبكة اتصالات على امتداد جزيرة ياس بأكملها والتي تعد إحدى أبرز الوجهات العالمية اليوم.

من جانبه لفت محمد عبد الله الزعابي الرئيس التنفيذي لـ "ميرال" ان هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة اتصالات تتماشى مع جهود"ميرال" المتواصلة الرامية إلى تطوير البنية التحتية في جزيرة ياس من أجل جعلها وجهة عالمية للسياحة والسفر، وإثراء تجربة الزوار من خلال توفير بنية تحتية شاملة من الخدمات لذلك تعتبر إضافة خدمة "واي فاي" متاحة للاستخدام العام في الجزيرة خطوة أخرى هامة في مسيرتنا المستمرة لتطوير جزيرة ياس.