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تكنولوجيا

تحذير من تحول الإدمان الرقمي إلى هدف شركات التقنية في وادي السليلكون

أريبيان بزنس
الاثنين، 10 إبريل 2017
تحذير من تحول الإدمان الرقمي إلى هدف شركات التقنية في وادي السليلكون

يكشف مهندس سابق في شركة غوغل، لشبكة سي بي إس الأمريكية أن هدف شركات التقنية هو اختراق  دماغك، وأن شركات التقنية تقوم بهندسة هاتفك الجوال والتطبيقات والشبكات الاجتماعية  لتجعلك مدمنا عليها .

 

عكفت شركات التقنية في وادي السيليكون على العمل على تطوير خدمات تتسبب بالإدمان عليها من قبل الكثيرين، فإدمان المشتركين في الخدمة هو مقياس نجاحها بالنسبة لهم، وذلك نتيجة تسريع استجابة تلك الشركات لسلوك المشتركين بهذه الخدمة لضمان تأقلمها مع سلوكياتهم. فالإدمان الرقمي أصبح معيار نجاح بعض خدمات الإنترنت والشبكات الاجتماعية التي يتفقدها كثيرون بمجرد استيقاظهم بعد نومهم المتأخر بسببها.

وبحسب تريستان هاريس وهو مدير منتجات غوغل السابق والذي اطلع على خفايا شركات التقنية في وادي السيليكون والذي يكشف علنا أن شركات التقنية تجهد لتسبب لك ولعائلتك الإدمان والحاجة لتفقد الخدمات الرقمية باستمرار، ويسمي بعض المبرمجين ذلك اختراق الدماغ “brain hacking” وتفضل شركات التقنية أن لا تسمع بهذه أبدا.

وإذا شاهدت هؤلاء الناس الذين ينظرون طوال الوقت إلى هواتفهم في كل مكان حولك وفي كل الأوقات، فهل هم مدمنون على هذه العادة؟ يجيب هاريس بأن ذلك هو ما تقوم به شركات التقنية في وادي السيليكون.

ويثير هاريس الشكوك حول عواقب كل هذا الإدمان، وعليك بترك هاتفك لمواصلة القراءة وسماع ما لديه.

 

 

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