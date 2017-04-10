كشف مؤخرا عن مشروع جعل مَطرح أولِ مدينةٍ ذكية عُمانية تضمُ تقنيةَ المعلوماتِ والاتصالات وحلول الانترنت، لإدارةِ البنية الأساسية للمدينة، من أجلِ حياة ذات جودة أفضل، وفقا لصحيفة "الوطن العمانية".

وتلفت الصحيفة إلى تأكيد للأمين العام المساعد لتنمية الابتكار لمجلسِ البحث العلمي، أن مبادرةَ المدينةِ الذكية يَجري العملُ عليها، وهناك نموذجٌ يَعمل عليه مجلس البحث العلمي وبناء عليه ستتم دراستُه وتقييمُه.



وقال صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى بن ماجد آل سعيد اﻷمين العام المساعد لتنمية الابتكار لمجلس البحث العلمي إن المشروع حصل على موافقة مبدئية من جانب المجلس مشيرا إلى أن مبادرة المدينة الذكية يجري العمل عليها بالفعل، وأن هناك نموذجا يعمل عليه مجلس البحث العلمي بالاشتراك مع بلدية مسقط وشركاء آخرين.

وأضاف سموه إنه بناء على هذا النموذج سيكون أول مشروع لنا ونموذج أولي، وسيتم دراسته وتقييمه للنظر في أفضل السبل للمضي قدما، منوها بأن مطرح ستكون أول مدينة من هذا النوع.

وأوضح صاحب السمو السيد الدكتور فهد الجلندى آل سعيد أنه في حالة المدن الذكية أنها إما أن تكون جديدة أو عليك أن

تنشئها، حيث لابد من تعاون جميع المعنيين بما فيهم السكان والجهات الحكومية، مضيفا على هامش منتدى سياسة الإبداع أن السلطنة لديها ميزة وهي أن 95% من البلاد به بنية تحتية جيدة من بينها تقنية المعلومات ولاسيما وصلات الألياف البصرية، وأن المدن الذكية يتم بناؤها لتلبية احتياجات الناس.

من جانبه قال علي الشيذاني من مجلس البحث العلمي في عرضه التقديمي حول المدن الذكية أن الضغط من أجل توفير خدمات جيدة يقود الحاجة إلى المدن الذكية، وبالنسبة لمطرح فإن كل التحديات معروفة ولابد لها من حلول إبداعية، ودعا إلى التعاون بين الجهات البحثية والإكاديمية ووزارة التعليم العالي وهيئة تنظيم الاتصالات وجهات دولية.

كما أوضح صاحب السمو السيد فهد بن الجلندى أن المرحلة الأولى من مجمع الابتكار مسقط تأخرت قليلا ولكن مباني معهد النفط والغاز ومركز استعادة النفط المعزز يجري العمل فيهما، والمتوقع دخولهما طور التشغيل بنهاية عام 2018، وأن معهد التكامل التقني المتقدم يحقق تقدما، ويجري تدريب موظفيه في ألمانيا.