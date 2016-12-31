"الإمارات للفضاء" تبحث مع وفد ياباني إجراءات ضمان نجاح مشروع "مسبار الأمل"

ناقشت وكالة الإمارات للفضاء مع وفد ياباني رفيع المستوى من شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الآليات والإجراءات المتبعة في سبيل ضمان نجاح مشروع "مسبار الأمل" الطموح في ظل اقتراب موعد إطلاقه المزمع عام 2020 على متن الصاروخ الياباني "إتش 2 إي".

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الدكتور خليفة محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء للوفد برئاسة ناو هيكو آبي نائب رئيس أنظمة الدفاع والفضاء المتكاملة في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وذلك بمقر الوكالة في أبوظبي.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الممكنة في مختلف مجالات الفضاء وخاصة فيما يتعلق بمشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ الذي تتولى شركة ميتسوبيشي اليابانية مسؤولية إطلاقه بحلول العام 2020.

وثمّن الرميثي خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الشركة من خلال التعاون القائم مع فرق العمل وإسهاماتهم الرامية لضمان نجاح مشروع مسبار الأمل.

حضر اللقاء سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء وسعادة كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة.

وأكد سعادة الدكتور خليفة محمد الرميثي خلال اللقاء عمق علاقات الشراكة القائمة مع اليابان في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية بما فيها القطاع الفضائي الذي يمثل وجهة استراتيجية لكلا الجانبين.

يذكر أن وكالة الإمارات للفضاء وقعت العام الماضي مذكرة تعاون استراتيجية مع الحكومة اليابانية في خطوة هامة على طريق الاستكشاف السلمي والآمن للفضاء الخارجي والتي أسسا من خلالها تعاوناً استراتيجياً على المديين القريب والبعيد بين البلدين في قطاع الفضاء.