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تكنولوجيا

فيسبوك تجمع كل المعلومات عنك حتى عندما لا تتصل بالإنترنت

أريبيان بزنس
الخميس، 29 ديسمبر 2016
فيسبوك تجمع كل المعلومات عنك حتى عندما لا تتصل بالإنترنت
جوليا أنجوين كبيرة مراسلي مركز برو ريبابليكا

أكد مركز أمريكي للدفاع عن الحريات أن فيسبوك يجمع المعلومات عن مستخدميه ويكشف له ما يعرفه عن اهتماماتهم لكن ذلك لا يشمل ما تعرفه فيسبوك وتحصل عليه من الشركات الأخرى التي يتعامل معها المشتركون خارج نشاطهم على الإنترنت من خلال شراء هذه البيانات التي ترتبط برواتبهم والمطاعم التي يرتادونها وعدد بطاقات الإئتمان في محافظة كل منهم.

 

وتقول جوليا أنجوين كبيرة مراسلي مركز برو ريبابليكا، أن فيسبوك لا تكشف لك أنها تشتري معلومات حساسة عنهم بما فيها تفاصيلهم المالية وغيرها. وحين لا تعرف ما يتجمع عنك من معلومات لدى فيسبوك فإن الأمر يصبح أشبه بالصندوق الأسود الخاص بك لدى الشركة.

وتوضح جوليا بالقول إن ما تكدسه فيسبوك وشركات مثلها من بيانات عنك يعود إلى رغبتها بتسييل تلك البيانات إلى نقود وأرباح فأنت المنتج الأساسي لدى هذه الشركات.

 وتشتري فيسبوك معلومات عنك من شركات خاصة بجمع البيانات خارج مجالات الإنترنت مثل كل من  Datalogix و  Acxiom  و  وEpsilon   وBlueKai

التي تعرف عنك أمورا مثل بطاقات الولاء أو الخصومات التي تجمعها شركة مثل Datalogix  من متجر ما، فضلا عن المعلومات المنشورة على الإنترنت مثل ملكية عقار أو سيارة إلخ.

 

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