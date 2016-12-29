فيسبوك تجمع كل المعلومات عنك حتى عندما لا تتصل بالإنترنت

أكد مركز أمريكي للدفاع عن الحريات أن فيسبوك يجمع المعلومات عن مستخدميه ويكشف له ما يعرفه عن اهتماماتهم لكن ذلك لا يشمل ما تعرفه فيسبوك وتحصل عليه من الشركات الأخرى التي يتعامل معها المشتركون خارج نشاطهم على الإنترنت من خلال شراء هذه البيانات التي ترتبط برواتبهم والمطاعم التي يرتادونها وعدد بطاقات الإئتمان في محافظة كل منهم.

وتقول جوليا أنجوين كبيرة مراسلي مركز برو ريبابليكا، أن فيسبوك لا تكشف لك أنها تشتري معلومات حساسة عنهم بما فيها تفاصيلهم المالية وغيرها. وحين لا تعرف ما يتجمع عنك من معلومات لدى فيسبوك فإن الأمر يصبح أشبه بالصندوق الأسود الخاص بك لدى الشركة.

وتوضح جوليا بالقول إن ما تكدسه فيسبوك وشركات مثلها من بيانات عنك يعود إلى رغبتها بتسييل تلك البيانات إلى نقود وأرباح فأنت المنتج الأساسي لدى هذه الشركات.

وتشتري فيسبوك معلومات عنك من شركات خاصة بجمع البيانات خارج مجالات الإنترنت مثل كل من Datalogix و Acxiom و وEpsilon وBlueKai

التي تعرف عنك أمورا مثل بطاقات الولاء أو الخصومات التي تجمعها شركة مثل Datalogix من متجر ما، فضلا عن المعلومات المنشورة على الإنترنت مثل ملكية عقار أو سيارة إلخ.