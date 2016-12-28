"دو" تزود مركبات "تاكسي دبي" بشاشات ذكية و"واي فاي"

أعلنت شركة الامارات للاتصالات المتكاملة "دو" إبرامها اتفاقية تعاون جديدة مع مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بهدف تدشين خدمة "واي فاي" و"شاشات ذكية" في 500 مركبة من أسطول المؤسسة الخاص بالمطار.

وقال الدكتور يوسف محمد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي إن التعاون مع شركة "دو" لتدشين خدمة "واي فاي" و"الشاشات الذكية" في مركبات أجرة مؤسسة تاكسي دبي الخاصة بنقل المسافرين من وإلى المطار يعد الأول من نوعه في إمارة دبي وينسجم مع استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات "دبي الذكية".

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضح أن أهمية الاتفاقية تكمن في توطيد أطر الشراكة مع الجهات المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وصولا إلى مستوى السبع نجوم حيث تمكن الشاشات الذكية العملاء من مشاهدة الإعلانات الترويجية وخدمات هيئة الطرق والمواصلات إضافة الى خدمة الزوار والسياح من خلال عرض مميز لأبرز الوجهات السياحية في إمارة دبي، كما أنها تضفي نوعا من الشفافية للمتعاملين لاحتوائها على خدمة جديدة تتيح للعميل حساب تكلفة الرحلة قبل الانطلاق يأتي هذا المشروع ضمن توجهات المؤسسة لتوفير خدمات نقل يميزها طابع الابتكار والابداع تناسبا مع الهوية السياحية لدبي وارتقاء بها وتلبية لاحتياجات جميع مقيمي وزوار إمارة دبي وصولا الى اكسبو2020.

ومن جانبه أعرب كارلوس دومينغو الرئيس التنفيذي للعمليات الجديدة والابتكار في "دو" عن سعادته بهذا التعاون بهدف تطبيق خدمات وتقنيات ذكية متكاملة ومترابطة شبكيا على امتداد المدينة.

وكانت دو قد أطلقت مبادرتها المميزة واي فاي الإمارات والتي تهدف إلى تمكين جميع السكان من الاتصال بالإنترنت في العديد من المواقع الحيوية في الدولة تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 وسيتم تزويد مركبات المطار التابعة لمؤسسة تاكسي دبي بالشاشات الذكية من خلال اتفاقية التعاون التي وقعتها "دو" مع شركة "غيغالينك سولوشنز" الماليزية المتخصصة في تطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأعرب محمد رضوان بن عبدالله ساني الرئيس التنفيذي لشركة "غيغالينك سولوشنز" عن سعادته بهذه الشراكة المميزة مع شركة "دو" ، وثقته بأن تسهم الخبرات السابقة للشركة من مشاريع مشابهة في دول جنوب شرق آسيا في تعزيز سرعة انجاز هذا المشروع الجديد بما يعود بالفائدة على كافة الأطراف.