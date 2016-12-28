إل جي تستقبل العام الجديد بمجموعتها الراقية «إل جي سجنتشر»

تُعرف شركة «إل جي إلكترونيكس» (LG) منذ مدة طويلة بأنها رائدة الابتكارات على مستوى العالم، فهي تطور الأجهزة المنزلية والإلكترونيات بالاعتماد على نتائج تحليلات عميقة لحاجات الناس وتطلعاتهم، لتمنحهم تجربة استخدام موحدة بديهية وسهلة. وتشهد سوق الأجهزة المنزلية وإلكترونيات الترفيه المنزلي حاليًا تغيرًا واسعًا إذ بدأ المستهلكون بالتحول من المنتجات التقليدية إلى المنتجات التي تتمتع بسهولة الاستخدام مع أناقة التصميم العام.

وكعادتها، تتقدم إل جي الاتجاهات الرائدة، فمن المقرر أن تطرح مجموعتها الجديدة من الحلول المنزلية الراقية عالية المستوى والتي تحمل اسم «إل جي سيجنتشر» قريبًا في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي تمتاز بأنها مصممة بأسلوب متوازن ينساب عبر المجموعة كاملة ليقدم تجربة استخدام موحدة. ولا ريب أن التصميم المذهل لمجموعة «إل جي سيجنتشر» الذي يجمع بين جوانب الاستخدام العملي السهل مع الشكل الجميل والجذاب الموحي بالانطباع الراقي، يفتح الباب أمام حقبة جديدة من الأجهزة المنزلية وتجهيزات الترفيه المنزلي. فاللمسة الأنيقة التي تتمتع بها المجموعة الجديدة كاملة تتيح لها الاندماج بسهولة مع أي ديكور منزلي، لتضع بصمتها الخاصة الرائدة على اتجاه تحول دور التقنية في الحياة اليومية بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وقال السيد يونغ جيون تشوي، رئيس إل جي إلكترونيكس الخليج: «في سوق التقنية المزدحم تتوجه الشركات المصنّعة نحو الاهتمام بالتصميم الخارجي لتجعل منتجاتها مختلفة عن منافساتها، وتعزز سهولة استخدامها ومظهرها فتصل إلى نماذج جريئة من الأجهزة المنزلية. فالأفكار المستقبلية والتصميم المتطور يهدف لإعادة تشكيل تجربة المستخدم لتصبح أكثر ملائمة لتطلعاته. وبتبني أحدث مبادئ التصميم هذه في كل شيء من الغسالات إلى واجهات الاستخدام، يمنح المصنعون المستهلكين قدرة أكبر على استخدام تلك الأجهزة مع جعلها جذابة أكثر يشعرون نحوها براحة أكبر وهي تحيط بهم في منازلهم.»

مصممة لذوق المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وفقًا للدراسات الأخيرة، يتوقع نمو قوي لسوق الأجهزة المنزلية الذكية في غضون الأعوام الخمسة المقبلة على مستوى العالم بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 134 في المئة، لتصل المبيعات إلى أكثر من 220 مليون وحدة سنويًا بحلول العام 2020. وتشير الدراسات أيضًا إلى وجود فرص نمو كبرى في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعود ذلك إلى نمو عدد من العوامل مثل تطور معرفة المستهلك بالتقنيات الجديدة للمنازل الذكية في السوق، فضلا عن تمتعه بدخل مرتفع.

وقال تشوي معلقًا: «يعرف المستهلكون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ماذا يريدون، ويختارون بدقة عند الإنفاق على الأجهزة أو الحلول المنزلية. وعندما تقترن المعرفة بالتقنية مع القوة الشرائية القوية للفرد، لا بد أن تسعى العلامة التجارية الفاخرة إلى الكمال لأن التقنية أصبحت اليوم وسيلة للتعبير عن الذات أكثر منها أداة لتقدم الوظيفة المطلوبة.»

ترفع تصاميم إل جي المبتكرة معايير صناعة المنتجات التقنية من خلال قدرتها الفريدة على الدمج السلس لأحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية مع التصميم الأنيق الذي يولد الانطباع الإيجابي من النظرة الأولى. وتجسد جميع منتجات مجموعة «إل جي سيجنتشر» التزام إل جي بابتكار منتجات متقدمة وأنيقة تمتزج بسلاسة مع أي ديكورات منزلية مع المحافظة على أعلى مستويات الأداء.

وتشمل مجموعة «إل جي سيجنتشر» مجموعة من الحلول المميزة، منها جهاز التلفزيون الفائز بالجوائز «إل جي سيجنتشر أو إل إي دي،» الذي يمتاز بأعلى مستويات البساطة الأنيقة، وثلاجة «إل جي سيجنتشر» بمزاياها البديهية وتصميمها المتقدم في آن واحد، ومنقّي الهواء «إل جي سيجنتشر» الذي يقدم تجربة بصرية فريدة من خلال لوحته الشفافة المبتكرة. وغسالة «إل جي سجنتشر توين ووش،» التي تقدم أعلى مستويات نظافة الغسيل مع سهولة الاستخدام، والتصميم الراقي.

صممت هذه المجموعة للمستهلكين المميزين والمنازل الراقية، لتبعد عن نهج المنفعة البحتة التي تتبعها المنتجات القديمة، ولتضع «إل جي سيجنتشر» سقفًا عاليًا لمعايير تصميم المنتجات الراقية عالية المستوى وتضمن تجربة استخدام موحدة عبر كامل المجموعة خلافًا لأي مجموعة منتجات منزلية أخرى.