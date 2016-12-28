عروض مميزة على هواتف "إتش تي سي" خلال مهرجان دبي للتسوق

أعلنت "إتش تي سي" اليوم عن طرح عدد من العروض المغرية احتفالاً بقدوم مهرجان دبي للتسوق لهذا العام، وذلك بالمشاركة مع متجر التجزئة "كارفور" إلى جانب منصة التجارة الإلكترونية الجديدة لـ HTC والتي أطلقتها مسبقاً. وسيلاقي المتسوقين حزمة مميزة من العروض على الجهاز الرئيسي HTC 10 و HTC Desire 10 Lifestyle، كما سيمتد العرض خلال الفترة ما بين 26 ديسمبر إلى 28 يناير 2017.





وسيتسنى للمتسوقين في متاجر "كارفور" عند شرائهم لهاتفHTC 10 ، فرصة الحصول على قسيمة سفر مجانية ليتم استخدامها عبر موقع Tajwal.com. وعبر منصة "إتش تي سي" الإلكترونية، سيكون للمستوقين أيضاً فرصة الحصول على عدد من العروض المميزة، منها 10 هدايا مجانية عند شراء جهاز HTC 10 إلى جانب 3 هدايا مجانية لدى شراء جهاز HTC Desire 10 Lifestyle. ومن أبرز الهدايا المصحوبة مع العرض: سماعات بتقنية صوت عالي الدقة Hi-Res، وغطاء زجاجي واقي للشاشة، ودرع خلفي شفاف لحماية الوجهة الخلفية.

وفي إطار هذه المناسبة، قال نيراج سيث، رئيس قسم التسويق في شركة "إتش تي سي" الشرق الأوسط:" سعداء بمواصلة تعزيز تجارب الشراء لدى المتسوقين سواء في المتاجر التقليدية أو عبر الإنترنت، وخاصة مع اقتراب موعد أحد أهم مهرجانات التسوق في العالم والذي يقام بشكل سنوي في إمارة دبي. ومع ارتفاع وتيرة السفر في بداية العام، سعينا للإعلان عن عروض مميزة لتكون متكاملة مع خطط المسافرين إلى جانب منحم فرصة الحصول على العديد من الهدايا المميزة"