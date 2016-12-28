أخطر هجمات الكمبيوتر العام 2016 بفيروسات بلا ملفات

أشارت شركات حماية أنظمة الكمبيوتر والشبكات أن عام 2016 شهد أكبر عدد من الهجمات والاختراقات بفئة فيروسات بلا ملفات حيث كانت حصة هذه قرابة 53% من الهجمات بحسب تقرير شركة فيرايزون 2016 Verizon Data Breach Report.

وتقول شركة الحماية كاربون بلاك إن برامج مكافحة الفيروسات التقليدية لم تعد تجدي في صد الهجمات التي أصبحت تقبع بذاكرة الكمبيوتر دون وجود ملف لها لكشفها -وهي من فئة مستحدثة Fileless malware-وذلك بعد أن طور مخترقو الأنظمة أدوات تكشف أسلوب عمل حماية البرامج لتفاديها بسهولة.

وتقول كاربون بلاك إن الربع الأخير من العام الجاري شهد صعودا بمعدل 33% -مقارنة مع الربع الأول- للفيروسات التي تعمل بدون ملفات لإصابة الشبكات والأنظمة.