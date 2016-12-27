أمريكا تصدر قواعد للتصدي للثغرات الإلكترونية في الأجهزة الطبية

(رويترز) - أصدرت الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء قواعد للتصدي لنقاط الضعف الإلكتروني في الأجهزة الطبية حيث قدمت لشركات التصنيع إرشادات لإصلاح الثغرات الأمنية في معدات منها أجهزة تنظيم ضربات القلب ومضخات الإنسولين وأجهزة التصوير بالأشعة.

وقالت سوزان شوارتز المسؤولة البارزة لدى إدارة الأغذية والعقاقير والتي ساعدت في إعداد القواعد الجديدة على مدونة "تهديدات الأمن الإلكتروني حقيقية ودائمة الوجود وتتغير باستمرار."

وأضافت "ومع زيادة تطور المتسللين سوف تتطور مخاطر الأمن الإلكتروني."

وأصدرت إدارة الأغذية والعقاقير التوجيهات التي تأتي في 30 صفحة مع إجرائها تحقيقات في مزاعم من شركة وباحثين أمنيين بأن أجهزة لتنظيم ضربات القلب تنتجها سانت جود ميديكال معرضة لمخاطر عمليات تسلل إلكتروني تهدد الحياة. وتسلط المزاعم التي ظهرت في أغسطس آب الضوء على ضرورة وجود قواعد حكومية واضحة بشأن كشف نقاط الضعف الإلكتروني في المعدات الطبية والتصدي لآثارها.

كانت الإدارة قد أصدرت في 2014 توجيها بشأن كيفية تعامل شركات التصنيع مع الأمن الإلكتروني عند تطوير منتجات جديدة لكن القواعد لم تشمل المعدات الموجودة بالفعل في السوق.

ونصحت الإدارة المستشفيات في 2015 بوقف استخدام مضخات إنسولين تنتجها هوسبيرا قائلة إن مواطن ضعف بها قد تتيح لمتسللين السيطرة عن بعد على نظامها.

وتتناول التوجيهات الجديدة بالتفصيل كيف يمكن لشركات التصنيع اكتشاف وإصلاح مواطن الضعف الإلكتروني في منتجات مطروحة بالفعل في السوق.

وتشجع القواعد شركات صناعة الأجهزة الطبية على إنشاء برامج لتسهيل إبلاغ الباحثين الأمنيين عن الثغرات الجديدة.

وقال جوش كورمان الخبير في أمن الأجهزة الطبية "ثمة وضوح أكبر بالنسبة لشركات التصنيع والمرضى والمستشفيات."