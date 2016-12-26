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تكنولوجيا

بت تورينت يقدم البث التلفزيوني المباشر على الهاتف الجوال

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 ديسمبر 2016
بت تورينت يقدم البث التلفزيوني المباشر على الهاتف الجوال

بدأت تطبيق بت تورينت لقنل الملفات بتقنية قرين لقرين - peer-to-peer- التي تستغني عن الخادم المركزي لحفظ الملفات، في تقديم البث التلفزيوني المباشر على الهاتف الجوال لفئة أي فون - iOS- وقريبا على هواتف نظام أندرويد فضلا عن توفره حاليا لتلفزيون أبل.

وستدفع شركة بت تورينت لمالكي الأقنية التلفزيونية لقاء توزيع برامج البث المباشر لديها لتقدمها مجانا باسم باقة بتورينت لايف - BitTorrent Live- لمستخدمي التطبيق. وكان التطبيق قد توفر منذ عام على التلفزيونات الذكية بحسب موقع تيك كرانش.

 

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