بت تورينت يقدم البث التلفزيوني المباشر على الهاتف الجوال

بدأت تطبيق بت تورينت لقنل الملفات بتقنية قرين لقرين - peer-to-peer- التي تستغني عن الخادم المركزي لحفظ الملفات، في تقديم البث التلفزيوني المباشر على الهاتف الجوال لفئة أي فون - iOS- وقريبا على هواتف نظام أندرويد فضلا عن توفره حاليا لتلفزيون أبل.
وستدفع شركة بت تورينت لمالكي الأقنية التلفزيونية لقاء توزيع برامج البث المباشر لديها لتقدمها مجانا باسم باقة بتورينت لايف - BitTorrent Live- لمستخدمي التطبيق. وكان التطبيق قد توفر منذ عام على التلفزيونات الذكية بحسب موقع تيك كرانش.
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