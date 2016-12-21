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تكنولوجيا

مركز محمد بن راشد للفضاء يطلق برنامج منح للبحوث والدراسات المتعلقة بعلوم القطاع

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
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مركز محمد بن راشد للفضاء يطلق برنامج منح للبحوث والدراسات المتعلقة بعلوم القطاع

أطلق "مركز محمد بن راشد للفضاء" برنامج منح للبحوث العلمية والدراسات المتعلقة بعلوم الفضاء الذي يهدف إلى تحفيز البحوث والدراسات المتعلقة بعلوم الفضاء في دولة الإمارات.

 

ودعا المركز من يرغب بالمشاركة من مجتمع دولة الإمارات تحديد مقترح لبحث عن علوم الفضاء أو كوكب المريخ على أن يأخذ المركز على عاتقه تمويل تنفيذ البحوث المختارة وذلك في إطار مساعيه الى بناء القدرات وتأسيس جيل المستقبل من العلماء الإماراتيين.

 

ووفق صحيفة الإمارات، قال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء إنه منذ سنوات عديدة أسست الدولة لمرحلة واعدة عنوانها الاقتصاد المعرفي ونرى جليا النتائج الإيجابية والإنجازات التي سبق أن تحققت وتتحقق.

 

مشيرا إلى أن الإمارات حاليا تخطو قدما نحو مرحلة محورية جديدة من مسيرة التنمية وذلك يتطلب تهيئة البيئة المناسبة لها ليس فقط من خلال اطلاق المشاريع الطموحة التي تنضوي تحت الإطار العلمي والتكنولوجي والمعرفي والاقتصادي وإنما أيضا دعم وتنمية ثقافة البحث العلمي والابتكار والتطوير بما يصب في خدمة المجتمع ويعود بالمنفعة على الدولة.

 

وأضاف أنه للراغبين بالمشاركة في البرنامج يمكنهم إرسال موضوع البحث المقترح على البريد الإلكتروني .. مشيرا إلى أن الفريق العلمي في مركز محمد بن راشد للفضاء سيطلع على جميع المقترحات البحثية المطروحة ويختار أفضل الموضوعات وفق المعايير التي سلف ذكرها وسيتم الإعلان عن الأسماء المختارة في بداية سنة 2017.

 

ولفت إلى أنه سيعطى للمشاركين المختارين مدة تتراوح من عام إلى عامين لاختبار الفرضيات أو تفسيرها أو حلها والوصول إلى نتائج جديدة تفيد المجتمع العلمي في الإمارات.

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