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تكنولوجيا

ناسا: كويكب ضخم يقترب من الأرض والبشرية عاجزة عن التصدي له

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
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ناسا: كويكب ضخم يقترب من الأرض والبشرية عاجزة عن التصدي له

حذرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من أن كوكب الأرض على موعد للتصادم مع كويكب ضخم مثل ذلك الذي أدى لانقراض الديناصورات مشيرة إلى أن الأرض عاجزة عن التصدي لكويكب بمثل هذا الحجم.

 

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قال د. جوزيف نوث، الباحث بمركز غودارد للرحلات الفضائية التابع لناسا "إذا كان هناك جسم خطير محتمل على مسار تصادمي مع كوكبنا، فإنه لا يوجد أمامنا الكثير مما يمكننا القيام به حيال ذلك في الوقت الحالي".

 

وأضاف أن الخطر حقيقي، وأن البشرية على موعد مع تصادم يشبه ذلك الذي أدى لانقراض الديناصورات.

 

وكانت تقارير سابقة أفادت بأنه لم يتبق أمام البشرية أكثر من 22 شهراً قبل الاصطدام المفترض بالكويكب.

 

وأخبرت د. كاثي بليسكو، الباحثة بمختبر لوس ألاموس الوطني، بأن بإمكان البشر حرف مسار مذنب أو كويكب يهدد الأرض إما باستخدام صاروخ نووي أو مصادم حركي للتصدي للكويكب.

 

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