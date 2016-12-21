مخرج هولندي يصور فيلما وثائقيا عن بعد لشاب "مصري" سرق هاتفه الجوال

فيلم وثائقي باسم Find My Phone "ترجمته اعثر على هاتفي" هو خلاصة عمل مخرج هولندي من تصوير لص سرق هاتفه الجوال بفضل تطبيق أندرويد يمكنه العمل حتى بعد تبديل بطاقة الهاتف sim وإغلاقه، ويبدو أن اللص شاب عربي يتحدث المصرية ولكن التجسس على حياته جعلت المخرج يتعاطف معه ويحمي هويته بعد أن شعر بالخزي من مستوى التجسس على حياة الشاب والذي خاض في كل شيء من معلومات خاصة.





شعر المخرج فان دير مير بالإحباط الشديد بعد أن تعرض لحادثة سرقة هاتفه الجوال دفعه الفضول لمعرفة مصير وحياة لصوص الهواتف الجوال. قام بتبيت تطبيق Cerberus الذي يتيح لك معرفة مكان هاتفك المسروق أو المفقود من خلال استمرار عمله حتى عند إغلاق الهاتف وتبديل بطاقة صاحبه وحذف كل ما فيه وتبديل نظام التشغيل، لأن التطبيق يعتمد على الذاكرة المخصصة للنظام وليس قسم الذاكرة المخصص للمستخدم.

(صورة للتطبيق من موقع اردرويد ardroid.com)

قام المخرج بالتحكم بهاتفه المسروق عند بعد لتسجيل الفيديو والصوت والتقاط الصور وتتبع لص الهاتف ومكانه كلما كان الهاتف الجوال متصلا بالإنترنت، وواجه اللصن (يبدو من التسجيلات أن اللص يستمع لاغاني عربية، مما يشير إلى احتمال أنه شخص عربي!) بعد ذلك لكنه قرر التراجع دون كشف هويته.

ملاحظة :( التطبيق Cerberus مجاني لفترة تجريبية 7 أيام، وبعد ذلك على المستخدم الإشتراك بسعر 3.99$ سنويًا، ولسبب ما تم حذفه من متجر غوغل وهو على الرابط cerberusapp.com/home/en.)