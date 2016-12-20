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تكنولوجيا

شركة كريم تتحدى أرامكو العملاقة في توظيف السعوديين خلال 2017

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016
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شركة كريم تتحدى أرامكو العملاقة في توظيف السعوديين خلال 2017

تحدى عبدالله إلياس مؤسس شركة كريم -المتخصصة بتقديم خدمات التوصيل من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية- شركة أرامكو عملاق النفط السعودي في توظيف السعوديين خلال العام 2017.

 

وقالت صحيفة "الحياة" السعودية إنه في الوقت الذي قامت فيه إدارة شركة الاتصالات السعودية -أكبر مشغل اتصالات في المملكة- بشراء حصة تبلغ 10 بالمئة في شركة كريم بـ375 مليون ريال (100 مليون دولار)، قال المؤسس لشركة "كريم" عبدالله إلياس إنها ستكون في نهاية 2017 أكبر شركة في القطاع الخاص تتيح فرص عمل للسعوديين في المملكة، مستدركاً "سنكون أكبر حتى من أرامكو".

 

وأضاف عبدالله إلياس "إذا نظرت لعدد السعوديين الذين ينضمون يومياً تحت مظلة الشركة كقائدي مركبات، وإذا نظرت إلى سرعة النمو، فسنكون أكبر شركة كما قلت لك".

 

وتستهدف الشركة التي تعد مثالاً ناجحاً على ريادة الأعمال في المنطقة، خلق مليون فرصة عمل في المنطقة بحلول 2018.

 

وحصلت "كريم" على الجولة الأولى من استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار. وتشارك راكوتين اليابانية، وشركة الاتصالات السعودية في الاستثمار عبر ضخ 350 مليون دولار ضمن صفقة التمويل الكبرى، وبذلك تنضم الشركتان إلى مستثمرين آخرين هم مجموعة أبراج، ومجموعة الطيار، وبيكو كابيتال، والسويدي للاستثمار، وإنديور كابيتال، ولوميا كابيتال، وإس كيو إم فرونتيير، وومضة كابيتال، وغيرها.

 

ومن المقرر أن ينضم كلٌ من أوسكار ميلتشاريك دو لا مييل، المسؤول التنفيذي ومدير استثمارات خدمات التوصيل التشاركي والتقنية المالية في شركة راكوتين، إلى جانب أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الاتصالات السعودية، إلى مجلس إدارة كريم.

 

وذكرت صحيفة "الحياة" اليومية أن الاستثمار، الذي يدعمه مصرف كريدي سويس يعد واحداً من أكبر عمليات التمويل التي تُقدم لشركة عاملة في مجال التكنولوجيا في تاريخ الشرق الأوسط، كما يُعتبر مؤشراً قوياً على الرؤية الطموحة التي تتبناها شركة كريم. وسيتم تخصيص هذا التمويل لتعزيز نطاق خدمات النقل التي توفرها الشركة في الأسواق الحالية والجديدة، ودفع عجلة الابتكار في منصة معاملاتها الحيوية.

 

وكانت وزارة النقل السعودية منحت مؤخراً نحو 10 شركات -منهم كريم- رخصاً لمزاولة نشاط النقل وتوجيه المركبات (تطبيقات النقل) بالسوق السعودية.

 

وتأسست شركة كريم -ومقرها دبي- في العام 2012، وتمتد عملياتها في 47 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وباكستان.

 

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