روان .... أرملة في شهر عسلها!

كشفت الممثلة اللبنانية روان طحطوح بعض تفاصيل دورها في بطولة مسلسل "بلحظة" من انتاج شركة "الصدى"، ومن كتابة وسيناريو وحوار ندين جابر وإخراج أسامة الحمد.
وتجسّد الفنانة الشابة شخصية "فلك" التي تدخل رغماً عنها حياة عائلة أخرى كزوجة لابنهم كـ"حل عشائري" في سبيل تفادي الثأر من أهلها.
وأضافت أن ماساة "فلك" لا تنتهي بزواج قسري، بل تستمر منذ صباحية العرس، وتتصاعد بترملها في شهر عسلها، قبل أن تجد نفسها أصبحت مجدداً زوجةً لشقيق زوجها الذي لا يحبها أيضاً!
وقالت إن "فلك أشبه بالملاك الذي دخل الجحيم من دون ذنب، لبست الأبيض والأسود فكان اللونان سيّان"، لكنها شدّدت على أن تغيرات درامية كثيرة ستصيب خط الشخصية في بحثها عن الفرح وسط الخيبة.
ويشارك في البطولة الى جانب طحطوح، الممثلون كارمن لبّس وزياد برجي ويوسف حدّاد وإلسا زغيب ونيكولا مزهر وسينيتيا خليفة ونتاشا شوفاني ومجدي مشموشي وهيام أبو شديد وفيفيان أنطونيوس وميّ سحاب ونيكولا مزهر ووسام سعد ونبيل عسّاف ورندة كعدي وسواهم، على أن يبدأ عرض العمل الدرامي الإجتماعي المؤلف من 60 حلقة في شهر رمضان المقبل.
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