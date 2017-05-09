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ثقافة ومجتمع

تصوير برنامج مقالب رامز جلال في الإمارات لعرضه في رمضان

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 9 مايو 2017
تصوير برنامج مقالب رامز جلال في الإمارات لعرضه في رمضان

استكمل الفنان المصري رامز جلال تصوير حلقات برنامجه الرمضاني "رامز تحت الأرض"، و الذي يقوم من خلاله بتدبير مقلباً مرعباً لمشاهير الفن والتمثيل استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

وتكشف قناة mbc تباعاً عن تفاصيل البرامج التي ستبثها في شهر الصوم، ويبرز بينها برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال.

ورغم السرية المحكمة التي تحيط بتصوير البرنامج إلا أن ما كشفه المذيع طوني خليفة بتسجيل على تويتر يوضح تفاصيل العمل وأنه يصوّر بالتعاون مع مقدم البرامج نيشان الذي يطلب من النجوم الحضور إلى الامارات لتصوير مقابلة فنّية فيقعوا في  مقالب جلال.

وكشف الفنان رامز جلال عن الصورة الأولى التي تجمعه بالإعلامي اللبناني نيشان في البرنامج كما بدأت  الحملة الدعائية لبرنامج "رامز تحت الأرض"، قبل 20 يومًا من عرضه في شهر رمضان المبارك، عبر محطة "MBC".

ونشر جلال صورة أعلن فيها أنه سيطلّ في برنامج يحمل إسم «رامز تحت الارض» (mbc). البوستر الذي اشرف عليه المصوّر خالد فضه، كان لافتاً بأنه صور في الصحراء إلى جانب بعض الحيوانات، وهذه هي طبيعة العمل التلفزيوني. يذكر أن من بين ضيوف «رامز تحت الارض» وائل كفوري ونوال الزغبي والممثلة المصرية فيفي عبده وغيرهم.

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