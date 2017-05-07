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ثقافة ومجتمع

هلوسات علي الخوار تخلق تظاهرة فنية واعلامية

أريبيان بزنس
الأحد، 7 مايو 2017
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هلوسات علي الخوار تخلق تظاهرة فنية واعلامية
الشاعر علي الخوار (يمين) والكاتب محمد سعيد الظنحاني

شهد معرض ابوظبي الدولي للكتاب في دورته الخامسة والعشرين تظاهرة فنية وإعلامية شاركت الشاعر الاماراتي علي الخوار اصدار ديوانه الاول " هلوسات 2020 " والذي اقيم في جناح دار مداد للنشر والتوزيع .
وحمل الاصدار الاول لشاعر الوطن الاماراتي علي الخوار " هلوسات 2020 "  اربعة محطات  هي : الغزلية والدينية والوطنية والاجتماعية ، ليحمل من عبق تلك المحطات صورا عولجت بتطويع المفردات جاءت بأسلوب جاد وساخر واستخدم شاعر الوطن الاماراتي علي الخوار  بتلك المعالجات جماليات اللغة وبلاغة الصور وإيصال المعنى من خلال تلك القصائد الغير مكتملة والمكثفة والتي جاءت في بيتين على غرار رباعيات الخيام.
ومن ابرز من شارك بهذه التظاهرة الفنية والإعلامية الفنانة أوتار ونادية المنصوري والمخرج أنس سيف والملحن خالد الناصر والفنان محمد سيف والشاعر محمد سعيد الظنحاني والإعلامية إيناس والفنان عبد الكريم حمدان والشاعر سيف الشامسي فيما شهد حفل الاطلاق حضور كبير من ممثلي وسائل الاعلام .
ديوان "هلوسات "2020" من الحجم الصغير وهو أول ديوان مقروء للشاعر علي الخوار، علماً بأنه سبق أن أطلق ديوانين مسموعين ليكون هذا الإصدار بداية لإصدار دواوين أخرى مطبوعة ، يذكر ان السيد علاء فياض هو من قام بوضع اللمسات الاخراجية لديوان " هلوسات 2020 "  
يذكر ان السيد علاء فياض هو من قام بوضع اللمسات الاخراجية لديوان " هلوسات 2020 "  الذي وضع لمساته الإخراجية على الديوان، فيما قام الشاعر علي السبعان في جمع وتنقيح المادة الشعرية مع الشاعر علي الخوار ، فيما تبنت الاصدار مؤسسة الدار الاماراتية " مداد للنشر "  للأستاذ حسن الزعابي .

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