فيديو: استشهاد رجل أمن سعودي في عملية سطو مسلح

استشهد رجل أمن سعودي وأصيب مواطن وعامل يمني إثر عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في محافظة ضباء التابعة بمنطقة تبوك شمال غرب المملكة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد المجرمين كان يرتدي زي نسائي حاول سرقة المحل، وعند اعتراضه من قبل العمال أطلق النار عليهم وأصاب اثنين منهما (مواطن و مقيم يمني) فيما باشرت إحدى الدوريات الموقع، وعند محاولة أحد رجال الأمن القبض على الجاني أطلق النار عليه وفر هارباً.
وتم نقل رجل الأمن والمصابين بواسطة فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى ضباء العام التي أكدت وفاة رجل الأمن وإصابة المواطن والمقيم وتم إدخالهما لغرفة العمليات وحالتهما مستقرة.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لرجل الأمن الذي لقي حتفه إثر عملية السطو المسلح.
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