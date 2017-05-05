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ثقافة ومجتمع

بيان من النائب العام للإمارات بشأن ظاهرة تمس الآداب العامة

أريبيان بزنس
الجمعة، 5 مايو 2017
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بيان من النائب العام للإمارات بشأن ظاهرة تمس الآداب العامة

انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت مقاطع فيديو لفئة من أبناء الإمارات بنين وبنات يؤدون  فيها رقصات في المدارس والجامعات والأماكن العامة بأسلوب حركي خارج عن المألوف وينال من الموروث الأخلاقي والاجتماعي والثقافي المتأصل في المجتمع الإماراتي  بطبيعته المحافظة على التقاليد والقيم الرفيعة  التي نشأ وتربى عليها.

 

وبلغت هذه الظاهرة من الخطورة حد المساس بالآداب العامة بما يستأهل تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجزائية  لمعاقبتهم قانوناً، لذا يهيب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بالمواطنين امهات وآباء ممارسة دورهم التربوي وتوجيه أبنائهم إلى النأي عن ممارسة هذه الافعال التى تجافى المبادئ  الأخلاقية والتي ينكرها المجتمع الاماراتي ويستهجنها، وفق لصحيفة البيان .

 

 كما يهيب النائب العام بشباب دولة الامارات العربية المتحدة من الجنسين أن يتمسكوا بفضائل الأخلاق وألا يمارسوا مثل هذه الأفعال احتراماً لجنسية بلادهم التي يشرفون بحملها وأن يعلموا أنهم يمثلون قيماً رفيعة لدولة عظيمة مما يوجب عليهم ان يضربوا المثل الطيب والقدوة الحسنة في سلوكهم في كل جوانب حياتهم.

 

وأن يتحلوا بالاحترام الواجب لمعاهد العلم التي ترعاهم وتعلمهم ليكونوا افرادا صالحين ومؤهلين  لحمل مسئولية مسيرة بلادهم الغالية في المستقبل القريب وبدرجة عالية من الالتزام  بحدود اللياقة ، وبالسلوك الأخلاقي أثناء ارتيادهم الأماكن العامة والخاصة ، ليكونوا جديرين بوصفهم مواطنين إماراتيين ، وحتى لا يقع أي منهم تحت طائلة القانون الجنائي.

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