السفارة السويسرية في أبوظبي تهدي الإمارات "ساعة الزهور"

قدمت السفارة السويسرية في أبوظبي "ساعة الزهور" كهدية رمزية لدولة الإمارات تعبيراً عن التقدير الكبير للجهود الاستثنائية التي تقوم بها في تعزيز مفاهيم السعادة والاستدامة والبيئة الخضراء.

جاء ذلك خلال فعالية أقامتها السفارة السويسرية في أبوظبي بالتعاون مع هيئة السياحة السويسرية ضمن احتفالاتها باختيار سويسرا كأسعد دولة في العالم في تقرير السعادة العالمي لعام 2015.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تتكون "ساعة الزهور" من آلاف الزهور الطبيعية التي تم تشكيلها في لوحة فنية تصل مساحتها إلى 25 مترا مربعا وتم تقديمها خلال عرض تنظمه السفارة السويسرية خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو الحالي في "ياس مول" بأبوظبي للتعريف بتجربة سويسرا في مجال السعادة وبأجمل الوجهات السياحية فيها.

وقالت سعادة مايا جوهري تيسافي سفيرة سويسرا لدى الدولة " إن هذه المبادرة تأتي في إطار احتفالات سويسرا بتصنيفها واحدة من أسعد البلدان في العالم"،مشيدة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق رفاه سكانها والإنجازات التي حققتها في هذا المجال على مدى السنوات الماضية.

وأضافت "نأمل أن تسهم "ساعة الزهور" السويسرية في تعزيز بيئة السعادة التي تشهد الكثير من الازدهار والتقدم في المجتمع الإماراتي".

وذكر ماتياس ألبريشت مدير مكتب مجلس التعاون الخليجي للسياحة السويسرية أن هذا الحدث فرصة مهمة لعرض الجمال الطبيعي لسويسرا ورحلتها الرائعة "جولة غراند تور السويسرية".

وقال ماتياس " نتوجه عبر هذه المنصة لمواطني دولة الإمارات لزيارة سويسرا والاطلاع على جمال طبيعتها عن قرب ولتكون هناك فرصة مشتركة لتبادل مفاهيم السعادة بين البلدين".

ويقدم المعرض المنظم من قبل هيئة السياحة السويسرية إلى جانب ساعة الزهور العديد من صور المناظر الطبيعية السويسرية الجميلة كما سيتم بعد المعرض إعادة تصميم ساعة الزهور على شكل ألوان العلم الإماراتي.