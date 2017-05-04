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ثقافة ومجتمع

"ألكسو" تنعى مديرها العام الدكتور عبدالله محارب

أريبيان بزنس
الخميس، 4 مايو 2017
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"ألكسو" تنعى مديرها العام الدكتور عبدالله محارب
وفاة الدكتور عبد الله حمد محارب

توفي عبد الله حمد محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الخميس، عن عمر 70 عاما.

ونعت المنظمة الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها تونس، مديرها العام في بيان قالت فيه: "انتقل الدكتور عبد الله حمد محارب إلى جوار ربه صباح الخميس، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن اللغة العربية".

ووفقا لسكاي نيوز عربية، أضاف البيان: "كانت آخر أنشطته التي تمنى أن يختتم بها حياته زيارة فلسطين من أجل الدفاع عن عروبة مقدساتها ودعم صمود شعبها، وقد أكرمه الله فحقق له هذه الأمنية".

 

وقالت الألكسو أن الجنازة ستقام الجمعة في الكويت، قبل أن تتم مراسم دفن الجثمان في مقبرة الصليبيخات.

 

وترأس محارب وفدا من الألكسو في زيارة إلى الأراضي الفلسطينية لمدة 5 أيام في فبراير الماضي.

 

وولد محارب في الكويت عام 1946 وحصل على دكتوراه الفلسفة في الآداب وله العديد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة.

 

وعمل أستاذا للغة العربية بجامعة الكويت، ثم ملحقا ثقافيا في القاهرة في الفترة من 1978 إلى 1982، ومستشارا بمركز البحوث والدراسات الكويتية، وعين رئيسا للمكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة من1997 إلى 2000.

 

وتولى رئاسة الألكسو لأول مرة في 2012، ثم أعيد انتخابه في مايو الماضي لولاية ثانية تمتد من فبراير 2017 إلى يناير 2021.

 

ونعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط محارب، قائلا إن رحيله "يمثل خسارة كبيرة للعمل الثقافي العربي".

 

وقال في بيان: "شهدت المنظمة في عهده نهضة لمسها الجميع يرجع الفضل فيها لقيادته الحكيمة وإصراره على العطاء غير المحدود حتى آخر لحظة في حياته".

 

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