تكهنات بـ وفاة أو زواج سري عقب أول استدعاء لطاقم البلاط الملكي البريطاني لاجتماع طارئ

انتشرت تكهنات عديدة عقب استدعاء كبار معاوني البلاط الملكي في أنحاء البلاد لاجتماع طارئ في قصر بكنجهام، وتراوحت الشائعات بين الإعلان عن زواج سري للأمير هاري من الممثلة ميغان ماركل، بل حتى شائعات بوقوع وفاة، لكن رويترز استندت إلى

مصدر مطلع اليوم الخميس بالتأكيد أنه ما من شيء يدعو للقلق.

وكانت صحيفة ديلي ميل قد نقلت أنه تم استدعاء كبار معاوني البلاط الملكي في أنحاء البلاد لاجتماع طارئ في قصر بكنجهام واثار تقرير الصحيفة تكهنات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للملكة إليزبيث أو زوجها الأمير فيليب.

لكن المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال "لا سبب يدعو للقلق". ولم يعلق قصر بكجنهام على ما ذكرته ديلي ميل لكن المصدر قال إن عقد اجتماعات تضم كل هذا العدد من العاملين يحدث أحيانا.

ولا تزال الملكة، التي احتفلت بعيد ميلادها الحادي والتسعين الشهر الماضي، والأمير فيليب، الذي يتم 96 عاما الشهر المقبل، يؤديان مهامهما الرسمية بانتظام بيد أنهما قلصا بعض أعمالهما في السنوات الأخيرة.

والتقت إليزابيث برئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس الأربعاء للاتفاق رسميا على حل البرلمان قبيل انتخابات يونيو حزيران في حين افتتح فيليب منصة بملعب للجولف في وسط لندن.