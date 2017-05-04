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ثقافة ومجتمع

صدمة عقب اعتقال أردنية بسبب 325 دينار ومبالغ زهيدة تهدد 400 امرأة أردنية بالسجن

أريبيان بزنس
الخميس، 4 مايو 2017
صدمة عقب اعتقال أردنية بسبب 325 دينار ومبالغ زهيدة تهدد 400 امرأة أردنية بالسجن
مدينة الزرقاء- للتوضيح فقط- المصدر: Технологии Blogger.

القت الشرطة الأردنية القبض على سيدة  في الخمسين من عمرها عندما حضرت لأحد المراكز الأمنية لتجديد إحدى بطاقاتها في حادثة جديدة لها علاقة بملف المذكرات القضائية الصادرة بحق نساء فقيرات وعاملات أخفقن في سداد إلتزامات لصناديق تمويل حكومية ومستقلة بحسب موقع الراي اليوم. 

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العاملين في مركز أمن المدينة بالزرقاء ألقوا أول أمس الثلاثاء القبض على سيدة خمسينية مطلوبة لإدارة التنفيذ القضائي وفق ما افاد مصدر امني.

وحسب مصادر مستقلة بدأت هذه القضية تثير ضجة في صفوف المجتمع حيث  تتحدث مصادر قضائية عن صدور أكثر من 400 مذكرة توقيف بحق نساء فقيرات حصلن على قروض بسيطة جدا وأخفقن في سداد الأقساط وصدرت قرارات قضائية بحقهن. وذكرت صحيفة عمون الإلكترونية ان السيدة التي القي القبض عليها مطلوب منها مبلغ لا يزيد عن 325 دينارا أردنيا وهو اقل من 500 دولار.  وسبب المبلغ تسديد قرض له علاقة بشركة حكومية معنية بدعم ما يسمى بالمشاريع الصغيرة

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